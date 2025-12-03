تصدر النجم المصري محمد صلاح، المشهد خلال الساعات الماضية، بعد مشاركته في إعلان لإحدى شركات المياه الغازية، بهدف اكتشاف أكبر عدد من اللاعبين والمواهب الكروية في مصر.

وظهر النجم المصري محمد صلاح وهو يحكي لابنته كيان التي ظهرت معه في الإعلان، عن سبب حبه وتعلقه الكبير بكرة القدم منذ طفولته وعن أبرز المراحل التي مر بها حتى وصل إلى ما هو عليه الآن. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وخطف الطفل الذي جسد دور صلاح في طفولته، الأنظار بشكل كبير، وهو ما جعل الكثير من الجماهير يتساءلون عنه ويبحثون عن المعلومات المرتبطة به.

من هو الطفل الذي ظهر في الإعلان مع صلاح؟

وبالبحث عن المعلومات الخاصة بالطفل الذي ظهر مع صلاح، في الإعلان الخاص بإحدى شركات المشروبات الغازية، فإننا نجد أنه يدعى مالك، وهو نجل لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق أحمد نبيل مانجا.

ويعرف أحمد نبيل مانجا بعلاقته القوية بمحمد صلاح، حيث تجمعهما علاقة صداقة قوية، إذ لعب الثنائي معا من قبل ضمن صفوف منتخب مصر الشباب والأولمبي.

ومالك أحمد نبيل مانجا، يع من ناشئين النادي الأهلي، كما أن هذا ليس الظهور التليفزيوني الأول له، حيث ظهر من قبل في أكثر من إعلان تليفزيوني.

وفي سياق متصل، كان محمد صلاح قد غاب عن مباراة ليفربول الأخيرة أمام وست هام، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

