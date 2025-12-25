19 صورة ترصد احتفال محمد صلاح بالكريسماس مع زوجته وبناته

لقطة إنسانية من محمد شحاتة مع جامع الكرات في مباراة مصر وزيمبابوي

أيام قليلة تفصلنا عن أعياد الكريسماس، الذي يحرص الكثير من المواطنين حول العالم، بشكل خاص نجوم كرة القدم على الاحتفال بها في كل عام، لتوديع عام مضى واستقبال عام ميلادي جديد.

احتفال محمد صلاح بالكريسماس مع زوجته وبناته

ومن النجوم الذي اعتادت جماهير كرة القدم، على احتفاله كل عام بالكريسماس، هو نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الذي يحتفل باستمرار رفقة عائلته بالكريسماس.

ويظهر صلاح في كل عام، وهو يحتفل رفقة زوجته وبناته بالكريسماس، من خلال ارتداء الملابس التي تعبر عن هذه المناسبة وأمام شجرة الكريسماس، التي تعد رمز لهذه الاحتفالات.

وفي سياق متصل يتواجد حاليا، النجم المصري محمد صلاح رفقة منتخب مصر في المغرب، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وكان المنتخب الوطني استهل مبارياته في النسخة الحالية، من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بالفوز على زيمبابوي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

والجدير بالذكر أن النسخة الحالية من البطولة، تقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

