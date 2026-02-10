إعلان

"المعاهد الأزهرية" يُجري مقابلات لاختيار كوادر مشروع مواجهة السمنة والنحافة

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:10 ص 10/02/2026

مقابلات لاختيار كوادر مشروع مواجهة السمنة والنحافة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى قطاع المعاهد الأزهرية، المقابلات الشخصية للمتقدمين لإعداد كوادر تنفيذية لمشروع مواجهة السمنة والنحافة.

يأتي ذلك، ضمن توجيهات القيادة السياسية، وحرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تعزيز الوعي الصحي وتنمية اللياقة البدنية لدى طلاب المعاهد الأزهرية، وتنفيذًا لموافقة وكيل الأزهر الشريف على تدشين برنامج مواجهة السمنة والنحافة وتجنب الخمول البدني للوقاية من الأمراض.

وجاءت المقابلات برئاسة الشيخ أيمن عبدالغني – رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وبحضور أعضاء اللجنة العليا للمشروع، وبمشاركة الدكتور أشرف جمعة عميد كلية علوم الرياضة بجامعة الأزهر، والدكتورة نوال حسني رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، والدكتور سامي فؤاد مدير الإدارة القانونية بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد علي صيام مدير المشروع.

وتهدف هذه الخطوة إلى اختيار نخبة من الكوادر المؤهلة علميًا وعمليًا لتولي تنفيذ البرامج الصحية والتدريبية والتوعوية بالمناطق والمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في نشر الثقافة الصحية، وتعزيز اللياقة البدنية، والحد من مشكلات السمنة والنحافة والخمول البدني بين الطلاب، وصولًا إلى بناء جيل أزهري أكثر صحة ونشاطًا.

ويأتي ذلك ضمن خطة متكاملة ينفذها قطاع المعاهد الأزهرية لتوفير بيئة تعليمية صحية داعمة، تسهم في تحسين جودة حياة الطلاب ورفع كفاءتهم البدنية والتعليمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطاع المعاهد الأزهرية مشروع مواجهة السمنة والنحافة الدكتور أحمد الطيب الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يجوز الفطر في أول يوم رمضان بسبب السفر؟.. أمين الفتوى يجيب
فتاوى الصيام

هل يجوز الفطر في أول يوم رمضان بسبب السفر؟.. أمين الفتوى يجيب
نائب رئيس البورصة: طرح شركتين جديدتين بالبورصة خلال شهرين
اقتصاد

نائب رئيس البورصة: طرح شركتين جديدتين بالبورصة خلال شهرين
الإحصاء: تباطؤ التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 10.1% خلال يناير
اقتصاد

الإحصاء: تباطؤ التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 10.1% خلال يناير
شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين
أخبار مصر

شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين
رمضان 2026| "هاكر وكيميائي".. أبرز مهن نجوم المسلسلات
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026| "هاكر وكيميائي".. أبرز مهن نجوم المسلسلات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026