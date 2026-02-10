أجرى قطاع المعاهد الأزهرية، المقابلات الشخصية للمتقدمين لإعداد كوادر تنفيذية لمشروع مواجهة السمنة والنحافة.

يأتي ذلك، ضمن توجيهات القيادة السياسية، وحرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تعزيز الوعي الصحي وتنمية اللياقة البدنية لدى طلاب المعاهد الأزهرية، وتنفيذًا لموافقة وكيل الأزهر الشريف على تدشين برنامج مواجهة السمنة والنحافة وتجنب الخمول البدني للوقاية من الأمراض.

وجاءت المقابلات برئاسة الشيخ أيمن عبدالغني – رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وبحضور أعضاء اللجنة العليا للمشروع، وبمشاركة الدكتور أشرف جمعة عميد كلية علوم الرياضة بجامعة الأزهر، والدكتورة نوال حسني رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، والدكتور سامي فؤاد مدير الإدارة القانونية بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد علي صيام مدير المشروع.

وتهدف هذه الخطوة إلى اختيار نخبة من الكوادر المؤهلة علميًا وعمليًا لتولي تنفيذ البرامج الصحية والتدريبية والتوعوية بالمناطق والمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في نشر الثقافة الصحية، وتعزيز اللياقة البدنية، والحد من مشكلات السمنة والنحافة والخمول البدني بين الطلاب، وصولًا إلى بناء جيل أزهري أكثر صحة ونشاطًا.

ويأتي ذلك ضمن خطة متكاملة ينفذها قطاع المعاهد الأزهرية لتوفير بيئة تعليمية صحية داعمة، تسهم في تحسين جودة حياة الطلاب ورفع كفاءتهم البدنية والتعليمية.