التضخم الشهري على مستوى الجمهورية يرتفع 1.5% خلال يناير.. فما الأسباب؟

كتب : دينا خالد

10:03 ص 10/02/2026 تعديل في 10:19 ص

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

كتبت- دينا خالد:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية، ارتفع إلى 1.5% خلال شهر يناير الماضي، مقابل 0.1% في ديسمبر 2025.

وأضاف البيان الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بلغ 268.1 نقطة خلال يناير 2026، مدفوعًا بارتفاع أسعار عدد من المجموعات السلعية والخدمية الرئيسية.

الزيادات في بعض أنواع السلع:

وارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.1%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.1%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.7%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.5%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.2%، ومجموعة الخضروات بنسبة 8.5%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 6.7%، ومجموعة الدخان بنسبة 0.7%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 0.8%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.1%، ومجموعة الملابس ومستلزماتها بنسبة 1.4%، ومجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 1.0%، ومجموعة الأحذية بنسبة 0.4%.

وسجلت أسعار الإيجار الفعلي للمسكن ارتفاعًا بنسبة 1.6%، والإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 1.9%، وصيانة وإصلاح المسكن بنسبة 0.8%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.1%.

كما ارتفعت أسعار الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 0.2%، والمفروشات المنزلية بنسبة 0.5%، والأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 0.4%، وأدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 0.7%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.4%.

وفي قطاع الرعاية الصحية، ارتفعت أسعار خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.0%، وخدمات المستشفيات بنسبة 3.4%. كما ارتفعت أسعار خدمات النقل بنسبة 0.3%، وخدمات البريد بنسبة 1.4%، ومعدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 1.3%، ومعدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 1.2%.

وشهدت أسعار الخدمات الثقافية والترفيهية ارتفاعًا بنسبة 0.2%، والصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 0.1%، والوجبات الجاهزة بنسبة 0.4%، وخدمات الفنادق بنسبة 0.8%، والعناية الشخصية بنسبة 0.6%.

جاء ذلك على الرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 2.5%، والأجهزة المنزلية بنسبة 0.4%.

