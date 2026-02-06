مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

2 1
21:00

الهلال السوداني

الدوري المصري

الجونة

1 1
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

طلائع الجيش

0 1
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي

ميتز

0 0
21:45

ليل

جميع المباريات

إعلان

"أبناؤه نجوم الترجي الحاليون".. وفاة نجم منتخب تونس السابق

كتب : نهي خورشيد

10:25 م 06/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    منذر المساكني نجم المنتخب التونسي (2)
  • عرض 4 صورة
    منذر المساكني نجم المنتخب التونسي (1)
  • عرض 4 صورة
    منذر المساكني نجم المنتخب التونسي (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توفي مساء اليوم الجمعة اللاعب الدولي السابق منذر المساكني نجم المنتخب التونسي وأحد أبرز لاعبي نادي الترجي والنادي الصفاقسي والأولمبي للنقل.

ويعتبر منذر المساكني هو والد ثنائي الترجي الحاليين يوسف وإيهاب المساكني.

وولد منذر المساكني في 11 سبتمبر 1960، وانضم إلى صفوف الأولمبي للنقل موسم 1972-1973، وفي عام 1977، قاد فريقه للفوز بكأس تونس للناشئين قبل أن يترقى إلى فرق الرجال ويلعب إلى جانب شقيقه محمد المساكني.

خاض منذر أول مباراة رسمية مع فرق الرجال في موسم 1980-1981 ضد نادي حمام الأنف، وقاد فريق الملاسين للفوز بكأس تونس في موسم 1987-1988 بعد التغلب في النهائي بركلات الترجيح.

وكانت قائمة الترجي التونسي لمواجهة الملعب المالي ضمن دوري أبطال إفريقيا شهدت غياب يوسف المساكني بسبب ظرف عائلي طارئ مرتبط بتعرض والده لوعكة صحية خطيرة ونقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وكان المساكني شارك كبديل في مواجهة سيمبا التنزاني التي انتهت بالتعادل 2-2 قبل أن يعتذر عن مرافقة الفريق إلى مالي.

ويستعد الترجي لمواجهة الملعب المالي مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الترجي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين خلف المتصدر الملعب المالي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وفاة نجم منتخب تونس السابق وفاة منذر المساكني والد ثنائي الترجي يوسف وإيهاب المساكني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ملف القمح "سلك عريان".. أديب يتساءل عن دور "مستقبل مصر" في استيراد خبز
أخبار مصر

ملف القمح "سلك عريان".. أديب يتساءل عن دور "مستقبل مصر" في استيراد خبز
سر الهلوسات أثناء النوم.. لماذا يرى البعض أشياء غريبة؟
نصائح طبية

سر الهلوسات أثناء النوم.. لماذا يرى البعض أشياء غريبة؟
أبوالمعاطي زكي: أجري كان 25 ألف جنيه مع مدحت شلبي ولهذا السبب أصبح 4 آلاف
مصراوي ستوري

أبوالمعاطي زكي: أجري كان 25 ألف جنيه مع مدحت شلبي ولهذا السبب أصبح 4 آلاف

حسام موافي: القولون التقرحي مرض مناعي والانتفاخ المستمر يشير إلى مشكلة
أخبار مصر

حسام موافي: القولون التقرحي مرض مناعي والانتفاخ المستمر يشير إلى مشكلة
كزبرة يرقص بالعصا ويغني مع أهالي الأقصر في كواليس "بيبو"
مسرح و تليفزيون

كزبرة يرقص بالعصا ويغني مع أهالي الأقصر في كواليس "بيبو"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان