"أبناؤه نجوم الترجي الحاليون".. وفاة نجم منتخب تونس السابق

توفي مساء اليوم الجمعة اللاعب الدولي السابق منذر المساكني نجم المنتخب التونسي وأحد أبرز لاعبي نادي الترجي والنادي الصفاقسي والأولمبي للنقل.

ويعتبر منذر المساكني هو والد ثنائي الترجي الحاليين يوسف وإيهاب المساكني.

وولد منذر المساكني في 11 سبتمبر 1960، وانضم إلى صفوف الأولمبي للنقل موسم 1972-1973، وفي عام 1977، قاد فريقه للفوز بكأس تونس للناشئين قبل أن يترقى إلى فرق الرجال ويلعب إلى جانب شقيقه محمد المساكني.

خاض منذر أول مباراة رسمية مع فرق الرجال في موسم 1980-1981 ضد نادي حمام الأنف، وقاد فريق الملاسين للفوز بكأس تونس في موسم 1987-1988 بعد التغلب في النهائي بركلات الترجيح.

وكانت قائمة الترجي التونسي لمواجهة الملعب المالي ضمن دوري أبطال إفريقيا شهدت غياب يوسف المساكني بسبب ظرف عائلي طارئ مرتبط بتعرض والده لوعكة صحية خطيرة ونقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وكان المساكني شارك كبديل في مواجهة سيمبا التنزاني التي انتهت بالتعادل 2-2 قبل أن يعتذر عن مرافقة الفريق إلى مالي.

ويستعد الترجي لمواجهة الملعب المالي مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الترجي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين خلف المتصدر الملعب المالي.