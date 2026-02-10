قبل عرض التعديل الوزاري.. اجتماع مهم بين وزيري الإسكان والبيئة

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مشتركًا لمناقشة وضع منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة بالمدن الجديدة.

حضر الاجتماع ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد، المدير الفني لجهاز المخلفات، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد وزير الاسكان، والمهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديد، والمهندس مصطفى الضو، مساعد المشرف على مكتب وزير الإسكان.

وناقش الوزيران، سبل تبادل مرافق البنية التحتية بين المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة لتعزيز منظومة إدارة المخلفات الصلبة والقضاء على فرص تكون تراكمات قمامة جديدة، وبحثا استقبال مخلفات مدينة دمياط الجديدة بموقع معالجة أبو جريدة والمدفن الصحي لحل المشاكل البيئية الناتجة عن مدينة دمياط الجديدة.

وأكدت منال عوض، أهمية التنسيق العاجل بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات وهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة لإلزام التجمعات السكنية بالتخلص من المخلفات المتولدة عنها في مواقع المعالجة والتخلص الرسمية، خاصة بعض التجمعات السكنية الخاصة (الكمبوند) في قطاعي المدن الجديدة شرق وغرب النيل والتي تتم بطريقة عشوائية.

وشددت الدكتورة منال عوض، على التعاون المستمر بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة البيئة فيما يخص اعتماد كراسة الشروط والمواصفات الموحدة لأعمال الجمع والنقل والنظافة العامة بالمجتمعات العمرانية، والتنسيق في أعمال المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية، وكذلك يتم إسناد أعمال الجمع والنقل والمعالجة والتخلص للشركات المعتمدة والحاصلة على ترخيص مزاولة النشاط طبقا لقائمة الشركات المرسلة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

كما أكدت منال عوض، فيما يخص غلق المواقع التخلص القديمة من المخلفات، أنه يتم وفق خطة بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث سيؤدي إغلاق هذه المواقع إلى رفع القيمة الاقتصادية للمناطق السكنية المحيطة وتحسين نوعية وجودة الحياة بالإضافة إلى خفض غازات الاحتباس الحراري في القاهرة الكبرى.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، على العمل حاليًا على إغلاق بعض المواقع ومنها موقع التخلص بالعبور الجديد، والذي يمتد على مساحة 130 فدانًا، حيث وجهت بغلق الموقع بداية من شهر أبريل 2026، ومن خلال شركات متخصصة من القطاع الخاص لتنفيذ التأهيل البيئي للموقع قبل تسليمه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للاستفادة منه مستقبلًا ضمن رؤية تنموية مستدامة.

كما أوضحت منال عوض، أنه تم طرح مناقصة لإغلاق موقع أبي زعبل بمحافظة القليوبية والذي يقع على مساحة 125 فدانًا، وسيتم إغلاقه من خلال الشركة الفائزة.

من جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية مواصلة التعاون المشترك مع وزارة البيئة، وحرص وزارة الإسكان وجهاتها التابعة على تعزيزه، من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، مشيرًا إلى أن ملف إدارة المخلفات بأنواعها، من خلال تعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة عن معالجة الصرف الصحي، وإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء وتحديد مناطق مركزية لجمع المخلفات بالمدن الجديدة، ووضع منظومة متكاملة لتجميعها، يأتي على رأس أولويات الوزارة لتعظيم الاستفادة منها وطرح مشروعاتها للمستثمرين.

كما لفت المهندس شريف الشربيني، إلى أن هناك مدنًا تقوم وزارة الإسكان بإنشائها مخططة ليكون بها مدافن للمخلفات، ويتم العمل على إتاحة مثلها بالمدن التي لا يتواجد بها مدافن، وذلك لتوفير حياة أفضل للمواطنين نظرا لمعاناتهم من تلك المخلفات، وفي هذا الصدد وجه المهندس شريف الشربيني فريق العمل بوزارة الإسكان بالتنسيق المستمر مع وزارة البيئة في هذا الشأن.

ووجه الوزير، بإلزام مشغلي التجمعات السكنية بالمدن الجديدة بنقل المخلفات إلى المحطات الجاري تنفيذها واتخاذ الإجراءات التي تضمن ضبط منظومة المخلفات بالمدن الجديدة.

كما تناولت المناقشات حل مشكلة سكان مدينة 15 مايو، حيث شدد الوزيران، على ضرورة وضع حلول عاجلة لتضرر سكان مدينة 15 مايو من الروائح الكريهة من خلال توفير حلول مناسبة لمدينة الزهور بمدينة 15 مايو ومنع التخلص من المخلفات سواء المتولدة عن حظائر تربية الخنازير أو المرفوضات الناتجة بعد الفرز والتي تسبب الروائح الكريهة والأدخنة الناتجة عن حرق المخلفات.