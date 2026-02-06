حسام عبد المجيد يحتفل بتخرج زوجته

إحداها بسبب مشكلة في الأسنان.. 3 صفقات شهيرة فشلت بسبب الكشف الطبي

احتفل حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتخرج زوجته "ملك"، رغم مرافقته لبعثة الأبيض في زامبيا.

ووصل حسام عبد المجيد رفقة بعثة الزمالك إلى زامبيا، ظهر اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة زيسكو يونايتد، عصر يوم الأحد المقبل، في الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونشر حسام عبد المجيد، مقطع فيديو، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، لزوجته أثناء صعودها على المسرح لاستلام شهادة تخرجها من كلية الإعلام بجامعة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتب مدافع الزمالك: "مبروك يا زوجتي، أنا فخور بكي جدا وأحبك كثيرا"، وأرفقها بـ"ستوري" أخرى، يتحدث فيها مع زوجته عبر مكالمة فيديو، لوجوده رفقة الزمالك في زامبيا.