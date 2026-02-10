ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل الأحمر، والخيار، والبرتقال، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10-2-2026، بينما انخفضت أسعار الكوسة، والفلفل، والليمون، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5.5 و12.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 5 و9 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و8 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 5 و10 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 18 و22 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 11 و17 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 14 و16 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 14 و16 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيه.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 13 و17 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.