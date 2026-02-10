انخفضت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10-2-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.43 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.73 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 122.9 جنيه للشراء، بتراجع 14 قرشًا، و124.45 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا.

سعر الريال القطري: 11.88 جنيه للشراء، و12.87 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 65.55 جنيه للشراء، و66.27 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 151.17 جنيه للشراء، و153.78 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.