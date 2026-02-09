إحداها بسبب مشكلة في الأسنان.. 3 صفقات شهيرة فشلت بسبب الكشف الطبي

شاركت هدير مندور زوجة عمرو السولية صورًا من أدائهما مناسك العمرة، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت مندور على الصور: "الحمد لله الذي بلّغنا هواء مكة وسكينتها، الحمد لله على الصلاة فيها، اللهّم لا تجعل هذا آخر عهدنا ببيتك الحرام".

وأضافت: "اللهم تقبّل منّا ولا تترك لنا دعاء إلا وقد أجبته ولا ذنبًا الا غفرته ياربّ العالمين، الحمد لله أول عمرة".

ووجهت رسالة إلى زوجها عمرو السولية: "ممتنة لك إلى الأبد، ربنا يخليك ليا"، ورد السولية بتعبير رمزي "إيموجي"، قلب أحمر.

انتقل عمرو السولية من النادي الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا، وشارك حتى الآن في 15 مباراة بالدوري المصري، أحرز خلالهم 3 أهداف.