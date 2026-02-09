مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

اسبانيول

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

كالياري

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوحـــدة

- -
15:45

أهلي جدة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الدحيل

- -
18:00

الشــارقة

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

- -
18:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

"الأولى".. زوجة عمرو السولية تشارك صورهما من أداء مناسك العمرة وتعلق

كتب : نهي خورشيد

01:00 ص 09/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    عمرة عمرو السولية وزوجته هدير مندور (4)
  • عرض 5 صورة
    عمرة عمرو السولية وزوجته هدير مندور (5)
  • عرض 5 صورة
    عمرة عمرو السولية وزوجته هدير مندور (3)
  • عرض 5 صورة
    عمرة عمرو السولية وزوجته هدير مندور (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت هدير مندور زوجة عمرو السولية صورًا من أدائهما مناسك العمرة، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت مندور على الصور: "الحمد لله الذي بلّغنا هواء مكة وسكينتها، الحمد لله على الصلاة فيها، اللهّم لا تجعل هذا آخر عهدنا ببيتك الحرام".

وأضافت: "اللهم تقبّل منّا ولا تترك لنا دعاء إلا وقد أجبته ولا ذنبًا الا غفرته ياربّ العالمين، الحمد لله أول عمرة".

ووجهت رسالة إلى زوجها عمرو السولية: "ممتنة لك إلى الأبد، ربنا يخليك ليا"، ورد السولية بتعبير رمزي "إيموجي"، قلب أحمر.

انتقل عمرو السولية من النادي الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا، وشارك حتى الآن في 15 مباراة بالدوري المصري، أحرز خلالهم 3 أهداف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمرو السولية زوجة عمرو السولية هدير مندور صورة عمرو السولية وزوجته إنستجرام زوجة عمرو السولية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عرض سعودي لنجم الأهلي وتأجيل الحسم بعد كأس العالم.. ما القصة؟
رياضة محلية

عرض سعودي لنجم الأهلي وتأجيل الحسم بعد كأس العالم.. ما القصة؟
مجدي الجلاد يكشف التفاصيل الكاملة للتعديل الوزاري المرتقب على حكومة "مدبولي"
أخبار مصر

مجدي الجلاد يكشف التفاصيل الكاملة للتعديل الوزاري المرتقب على حكومة "مدبولي"
سوريا.. تضرر 931 عائلة بريف إدلب جراء الفيضانات والعواصف
شئون عربية و دولية

سوريا.. تضرر 931 عائلة بريف إدلب جراء الفيضانات والعواصف
داليا البحيري بإطلالة كاجوال وهدى المفتي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال
زووم

داليا البحيري بإطلالة كاجوال وهدى المفتي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال
بإطلالة أنيقة.. أسماء سليمان تتألق في أحدث ظهور
الموضة

بإطلالة أنيقة.. أسماء سليمان تتألق في أحدث ظهور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ضياء داوود: لا توجد حياة سياسية في مصر.. والأحزاب "مصنوعة" -(فيديو)