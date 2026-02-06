قال الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي، إن كابتن مدحت شلبي عمره ما كان السبب في عدم ظهوري في البرامج التليفزيونية، بس كان في موقف كوميدي معاه لما المستشار مرتضى قال له يمشي، وكان وقتها قبل الصدام، والمستشار مرتضى كان رئيس رابطة الأندية".

وأضاف "زكي" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست أسئلة حرجة، أنه كان يحصل على 25 ألف جنيه، وذهب مع مدحت شلبي لقناة أخرى لم يتذكر اسمها بالضبط، مضيفًا بقوله: "روحنا شوفنا كل شيء وعملنا كل شيء، وجينا بالليل وقال لي إحنا عايزين نقعد مع بعض، قلت له ماشي أجيب فريق العمل".

وتابع: "سألني عن الفلوس، قلت له أي كانت الفلوس وحتى لو أقل من اللي كنا بناخده، فقال لي آه، قال لي كتير، فسألته كام يا كابتن، قال لي بالنسبة لك 4 آلاف جنيه، فجت لي هستيريا ضحك، 4 من 25".

واستكمل قائلًا: "سألني عن الآخرين اللي بياخدوا مبالغ مختلفة، وكنت بضحك، وقلت له يا كابتن أنا هعفيك من الموضوع، لأن أحمد سليمان وأحمد الخضري قالوا لي اللي حصل معاك من المستشار مرتضى منصور في نادي الزمالك، في اليوم الذي زار فيه المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، نادي الزمالك"، لافتًا بقوله: "الكلام ده كان بعد 3 أو 4 أيام".

وأشار "زكي" إلى أنه قال له: "بلاش الحرج ده، أنا متفهم الضغوط اللي عليك، وكنت واثق إنك رافض الموضوع، إن أنا أمشي بس عادي يا كابتن.. خلاص أنا بعد كده هطبخ لنفسي وما طبخش لغيرك".

وأردف الإعلامي الرياضي قائلًا: "رشحت له في نفس المكالمة 4 بدلاء.. فقال لي طب ودول ممكن يقبلوا 15 أو 17؟ ضحكت، لأنه كان المبلغ 4000، وضحكت ضحك هستيري".

وتحدث أبو المعاطي زكي، عن تفاصيل المكالمة قائلًا: "رشحت له محمود صبري وعزت النجار ومحمد صيام رحمه الله، ورشحت له اثنين آخرين، عشان يعملوا شغل كويس ويعملوا نقلة"، مضيفًا: "قال لي طب ودول يقبلوا 15 أو 17؟ قلت له يا كابتن، ما أنا لو 15 و17 أقعد، مش أنا، أنا دايمًا كنت عارف الحدوته، قال لي يا بيك ما تحرجنيش".

وتابع: "أنا بحبه جدًا بالمناسبة، ومن أحسن الناس اللي اشتغلت معاه.. بس هو كان الموضوع إيهاب طلعت.. قلت له عموما اللي بيجي عليا ما بيكسبش، خليني بره.. موضحًا أن إيهاب طلعت كان ماسك القناة، كان هو المنتج والوكيل الإعلاني والإنتاج وكل حاجة".

وأشار "زكي" إلى أنه كان يؤمن أن الشر اللي يحصل له ينتهي بخير، قائلاً: "مثال، قرار تعييني في الأهرام اتقطع بعد 4 أو 5 أيام، لكن دايمًا كنت مؤمن إن الشر اللي بيحصل لي النهارده بيبقى خير".

واختتم الإعلامي أبو المعاطي زكي، حديثه قائلاً: "طالما يقينك في الله، إنه النافع وإنه الضار يبقا خلاص.. الشخص مش هو اللي بيخطط ربنا هو اللي بيسخره".

اقرأ أيضًا:

الطقس اليوم.. فرص أمطار وتحذير من أتربة عالقة

«الصحة» تُشغل عيادات متخصصة لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية ضمن مبادرة «صحتك

على الهواء.. موعد إعلان أسماء الفائزين في "دولة التلاوة"