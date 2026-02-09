"طفل".. زوجة أحمد سيد زيزو تنشر صورا جديدة وتعلق

إحداها بسبب مشكلة في الأسنان.. 3 صفقات شهيرة فشلت بسبب الكشف الطبي

شاركت هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي الحالي، صورا جديدة عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصورة والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت هدى بهاء على الصور برمزتعبيري "إيموجي": "طفل"، حيث ظهرت وأمامها عربة أطفال داخلها مولود.

يذكر أن أحمد سيد زيزو تعرض للإصابة في مباراة الأهلي والبنك الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ووفقا للتقارير الطبية تأكد غياب زيزو عن المباريات من مدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع.