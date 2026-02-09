مباريات الأمس
الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

اسبانيول

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

كالياري

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوحـــدة

- -
15:45

أهلي جدة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الدحيل

- -
18:00

الشــارقة

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

- -
18:00

الهلال

"طفل".. زوجة أحمد سيد زيزو تنشر صورا جديدة وتعلق

كتب : نهي خورشيد

02:02 ص 09/02/2026
شاركت هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي الحالي، صورا جديدة عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصورة والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت هدى بهاء على الصور برمزتعبيري "إيموجي": "طفل"، حيث ظهرت وأمامها عربة أطفال داخلها مولود.

يذكر أن أحمد سيد زيزو تعرض للإصابة في مباراة الأهلي والبنك الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ووفقا للتقارير الطبية تأكد غياب زيزو عن المباريات من مدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة زيزو هدى بهاء صور زوجة زيزو الأهلي إصابة زيزو أخبار الأهلي إنستجرام زوجة زيزو

