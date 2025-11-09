"اتخضوا من صويتي".. أول تعليق من زوجة مروان عطية بعد تسجيله الهدف الثاني

خطفت جماهير النادي الأهلي الأنظار، خلال تواجدها في ملعب مدرجات "محمد بن زايد"، لمتابعة مباراة فريقها أمام الزمالك في نهائي السوبر المصري.

ورفعت جماهير الأهلي لافتة تحمل عدد شهداء النادي في حادثة بورسعيد، بالإضافة إلى صورة شخص يجلس فوق دراجة نارية، في صورة تحمل الكثير من المعاني.

وبالعودة إلى أصل الصورة التي ظهرت على تيفو جماهير المارد الأحمر، فإننا نجد أنه الشخص ذاته الذي ظهر، خلال جولة كأس أفريقيا في شوارع القاهرة عام 2021 والتي توج بها الأهلي.

واشتهر هذا الشخص بتعليقه المميز أثناء الجولة، حيث قال كلمة لا تزال عالقة في أذهان الجماهير الحمراء، وهى: "عاش الأهلي".

ويذكر أن الأهلي، كان قد تمكن من الصعود إلى نهائي البطولة، بعد الفوز على سيراميكا في نصف نهائي البطولة بهدفين مقابل هدف واحد، فيما صعد الزمالك بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

