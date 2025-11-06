مباريات الأمس
جميع المباريات

أول تعليق من ياس توروب بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في السوبر

كتب - يوسف محمد:

08:10 م 06/11/2025
علق الدنماركي ياس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فوز فريقه على حساب سيراميكا كليوباترا، في كأس السوبر المصري.

وقال توروب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، عقب نهاية المباراة: "هدفنا كان واضح وهو الفوز والصعود لنهائي البطولة، أبارك لجماهير الأهلي على الفوز، وأهدرنا العديد من الفرص في اللقاء".

وأضاف: "قدمنا في المباراة أفضل أداء لنا من أن تولي القيادة الفنية للفريق، لم نعاني على المستوى الدفاعي اليوم كل يقال، سيراميكا لم يهدر سوى فرصتين طوال اللقاء، فيها أهدرنا نحن 4 فرص محققة".

واختتم توروب تصريحاته: "لدينا مشكلة في الجانب البدنى وأعمل على التخلص منها في الفترة المقبلة، نعمل على تطوير اللاعبين بشكل كامل في الفترة المقبلة، جميع اللاعبين اليوم كانوا يقاتلون لتحقيق الفوز".

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وينتظر المارد الأحمر في نهائي السوبر، الفائز من مباراة بيراميدز والزمالك، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا، في نصف النهائي الآخر من البطولة.

الأهلي وسيراميكا كليوباتر كأس السوبر المصري ياس توروب مباراة الأهلي وسيراميكا

