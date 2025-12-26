مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

- -
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

5 صور لعصام الحضري رفقة أساطير الكرة الأفريقية في المغرب

كتب - يوسف محمد:

02:27 ص 26/12/2025
  عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    عصام الحضري (2) (1)
  • عرض 5 صورة
    الحضري وأحمد حسن
  • عرض 5 صورة
    عصام الحضري منتخب مصر (2)
  • عرض 5 صورة
    عصام الحضري منتخب مصر (7)

تستضيف المغرب حاليا النسخة الـ35 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

وكانت الجولة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، اختتمت يوم الأربعاء الماضي الموافق 24 ديسمبر الجاري، فيما ستنطلق الجولة الثانية بالبطولة اليوم الجمعة 26 ديسمبر الجاري.

ويتواجد في المغرب بخلاف لاعبي المنتخبات المشاركة في البطولة، مجموعة من أساطير الكرة الأفريقية لمتابعة البطولة، ومن بينهم الثنائي المصري أحمد حسن وعصام الحضري.

وشارك الحضري عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور له رفقة عدد من أساطير القارة الأفريقية وكتب: "أساطير كأس الأمم الأفريقية بالمغرب".

وظهر رفقة حارس مرمى مصر السابق مجموعة من أساطير القارة، ومن بينهم: "أحمد حسن قائد منتخب مصر، يايا توريه نجم كوت ديفوار السابق والنجم الكاميروني السابق سونج".

ويذكر أن منتخب مصر يستعد لملاقاة نظيره منتخب جنوب أفريقيا اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

عصام الحضري كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر كأس أمم أفريقيا 2025

* وزير الخارجية: فصل الضفة عن غزة خط أحمر لا يمكن تجاوزه
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الخامسة في 2025
بالأسماء.. النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد