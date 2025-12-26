5 صور لعصام الحضري رفقة أساطير الكرة الأفريقية في المغرب

تستضيف المغرب حاليا النسخة الـ35 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

وكانت الجولة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، اختتمت يوم الأربعاء الماضي الموافق 24 ديسمبر الجاري، فيما ستنطلق الجولة الثانية بالبطولة اليوم الجمعة 26 ديسمبر الجاري.

ويتواجد في المغرب بخلاف لاعبي المنتخبات المشاركة في البطولة، مجموعة من أساطير الكرة الأفريقية لمتابعة البطولة، ومن بينهم الثنائي المصري أحمد حسن وعصام الحضري.

وشارك الحضري عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور له رفقة عدد من أساطير القارة الأفريقية وكتب: "أساطير كأس الأمم الأفريقية بالمغرب".

وظهر رفقة حارس مرمى مصر السابق مجموعة من أساطير القارة، ومن بينهم: "أحمد حسن قائد منتخب مصر، يايا توريه نجم كوت ديفوار السابق والنجم الكاميروني السابق سونج".

ويذكر أن منتخب مصر يستعد لملاقاة نظيره منتخب جنوب أفريقيا اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

