محمد صلاح يحتفل بالكريسماس من داخل معسكر منتخب مصر

حرص قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، على الاحتفال بالكريسماس، على الرغم من تواجده رفقة المنتخب الوطني بالمغرب، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، صورة لبناته خلال الاحتفال بالكريسماس، ووضع رمز تعبيري قلب.

واعتادت الجماهير على هذا المشهد من قائد المنتخب الوطني، حيث أن صلاح يحرص كل عام على الاحتفال رفقة عائلته بالكريسماس.

ويشارك المنتخب المصري في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره جنوب أفريقيا غدا الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

