شاركت ملك أحمد زوجة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر حسام عبد المجيد، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور خلال تواجدها في إحدى الحفلات.

ونشرت ملك عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصورة لها وكتبت: "أشعر بالثقة بنفسي في هذا الفستان الوردي".

وفي سياق متصل يتواجد حسام عبد المجيد حاليا، رفقة منتخب مصر في المغرب، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وشارك عبد المجيد أساسيا رفقة المنتخب الوطني أمام زيمبابوي، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين في الجولة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 وانتهى لصالح الفراعنة بهدفين مقابل هدف واحد.

والجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يشارك في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، رفقة كل من: "زيمبابوي، جنوب أفريقيا وأنجولا".

