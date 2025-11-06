"قصص متفوتكش".. الأهلي يفاوض نجم منتخب المغرب.. وصلاح يحاور مجدي يعقوب

"بعد احتفاله بحفيده".. 15 صورة ترصد أبرز لحظات عصام الحضري مع عائلته

أول 9 صور من الحوار المنتظر بين محمد صلاح ومجدي يعقوب

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها إجراء الدولي المصري محمد صلاح حوار مع السير مجدي يعقوب، ومفاوضات الأهلي مع نجم منتخب المغرب للشباب.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

احتفل أسطورة حراسة المرمى في مصر والنادي الأهلي عصام الحضري اليوم الأربعاء، بعيد ميلاد حفيده الأول "عيسى"، نجل ابنته شاهندا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

20 صورة لنجوم الأهلي والزمالك والمنتخب أجروا عملية زراعة شعر

يهتم العديد من لاعبو كرة القدم بمظهرهم العام، لكونهم أحد الشخصيات التي يتابعها قطاع كبير من الجمهور، ودائمًا ما يتواجدون أمام الكاميرات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"حياتي اختلفت تماماً".. الحضري يحتفل بعيد ميلاد حفيده برسالة وصورة

احتفل عصام الحضري الحارس الأسطوري السابق لمنتخب مصر، بعيد ميلاد حفيده الأول "عيسي".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

حكم ينقذ حياة لاعب في الإسكندرية.. ما القصة؟

شهد ملعب بايونيرز خلال إحدى مباريات دوري منطقة الاسكندرية للناشئين مواليد 2010، واقعة مروعة بسقوط أحد الناشئين سقوطًا مروعًا وتدخل حكم اللقاء لإنقاذه.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

حقيقة ارتباط حارس مرمى بالدوري المصري بـ نيللي كريم

شهدت الساعات الماضية أنباء غير مؤكدة عن ارتباط حارس مرمى شهير بالدوري المصري الممتاز، بالفنانة المصرية نيللي كريم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أحمد سليمان يعلن وفاة نجم الزمالك السابق وموعد جنازته

أعلن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وفاة الكابتن مجدى سالم نجم الفارس الأبيض السابق.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

7 معلومات عن فؤاد الزهواني صفقة الأهلي المحتملة

تصدر اللاعب المغربي فؤاد الزهواني حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية، وذلك بعد ارتباط اسمه بالانتقال لصفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي القادم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أعلنت قناة أون سبورت منذ قليل، عن حوار منتظر بين نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وبين الطبيب المصري العالمي مجدي يعقوب.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"قرض حسن".. تفاصيل تدخل عضو الزمالك لإنقاذ إيقاف النادي

قام هاني بيرزي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بإقراض النادي الأبيض مبلغ مالي للخروج من الأزمة المالية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

