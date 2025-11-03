19 صورة للإعلامية حنين خالد زوجة اللاعب محمد عواد في أحدث ظهور لها

أول تعليق لحجازي عن حضوره حفل افتتاح المتحف الكبير

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي مع المصري ؟ (كوميك)

شاركت مقدمة البرامج بإذاعة الزمالك حنين خالد زوجة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمد عواد 19 صورة لها عبر حسابها بمنصة انستجرام اليوم الإثنين في أحد ظهور لها.

وسبق وعملت حنين خالد كمقدمة برامج بقناة "الحدث اليوم"، ثم "النهار" قبل أن تقدم بودكاست "إيجي" ثم تنضم لإذاعة الزمالك.

وكانت حنين خالد قد تزوجت محمد عواد في ديسمبر 2017 وحينها كان بصفوف نادي الإسماعيلي.

اقرأ أيضًا:

مجموعة الأهلي في أفريقيا.. شبيبة البائل يفوز برباعية في الدوري الجزائري

"بينهم خوان بيزيرا".. 25 صورة ترصد مغادرة لاعبي الزمالك إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري



