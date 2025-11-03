مباريات الأمس
19 صورة للإعلامية حنين خالد زوجة اللاعب محمد عواد في أحدث ظهور لها

كتب : مصراوي

09:31 م 03/11/2025
    الإعلامية حنين خالد زوجة حارس مرمى الزمالك محمد عواد
    الإعلامية حنين خالد زوجة حارس مرمى الزمالك محمد عواد
    الإعلامية حنين خالد زوجة حارس مرمى الزمالك محمد عواد
    الإعلامية حنين خالد زوجة حارس مرمى الزمالك محمد عواد
    الإعلامية حنين خالد زوجة حارس مرمى الزمالك محمد عواد
    الإعلامية حنين خالد زوجة حارس مرمى الزمالك محمد عواد
    الإعلامية حنين خالد زوجة حارس مرمى الزمالك محمد عواد
    الإعلامية حنين خالد زوجة حارس مرمى الزمالك محمد عواد
    الإعلامية حنين خالد زوجة حارس مرمى الزمالك محمد عواد
    الإعلامية حنين خالد زوجة حارس مرمى الزمالك محمد عواد
    الإعلامية حنين خالد زوجة حارس مرمى الزمالك محمد عواد
    الإعلامية حنين خالد زوجة حارس مرمى الزمالك محمد عواد
    الإعلامية حنين خالد زوجة حارس مرمى الزمالك محمد عواد
    الإعلامية حنين خالد زوجة حارس مرمى الزمالك محمد عواد
    الإعلامية حنين خالد زوجة حارس مرمى الزمالك محمد عواد
    الإعلامية حنين خالد زوجة حارس مرمى الزمالك محمد عواد
    الإعلامية حنين خالد زوجة حارس مرمى الزمالك محمد عواد
    الإعلامية حنين خالد زوجة حارس مرمى الزمالك محمد عواد

شاركت مقدمة البرامج بإذاعة الزمالك حنين خالد زوجة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمد عواد 19 صورة لها عبر حسابها بمنصة انستجرام اليوم الإثنين في أحد ظهور لها.

وسبق وعملت حنين خالد كمقدمة برامج بقناة "الحدث اليوم"، ثم "النهار" قبل أن تقدم بودكاست "إيجي" ثم تنضم لإذاعة الزمالك.

وكانت حنين خالد قد تزوجت محمد عواد في ديسمبر 2017 وحينها كان بصفوف نادي الإسماعيلي.

اقرأ أيضًا:

مجموعة الأهلي في أفريقيا.. شبيبة البائل يفوز برباعية في الدوري الجزائري

"بينهم خوان بيزيرا".. 25 صورة ترصد مغادرة لاعبي الزمالك إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حنين خالد محمد عواد صور حنين خالد الزمالك راديو الزمالك

