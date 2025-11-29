10 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة المغربي أشرف بن شرقي

لحظات حزن لاعبي الزمالك بعد التعادل مع كايزر تشيفز في الكونفدرالية (صور)

نجح النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة الماضية، في حجز مكان بالتشكيل الأساسي للمارد الأحمر.

ويقدم بن شرقي خلال الفترة الماضية، مستويات مميزة رفقة الفريق، خاصة وأنه ساهم بشكل كبير في تتويج الفريق بلقب كأس السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل، في مباراة شهدت تسجيل اللاعب المغربي الهدف الأول للأحمر.

وأشاد عدد كبير من جماهير النادي الأهلي، بالأداء والمستوى المميز الذي ظهر به نجم الوسط المغربي، في مباراة الفريق أمام الجيش الملكي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أبرز المعلومات عن عائلة أشرف بن شرقي

ويبلغ أشرف بن شرقي من العمر 31 عاما، فهو من مواليد 24 سبتمبر من عام 1994، بمنطقة أولاد زبير بالمغرب.

ولا يوجد الكثير من المعلومات عن عائلة صاحب ال 31 عاما، لكن أهر أفراد عائلة النجم المغربي هو شقيقه رشيد.

وتأتي الشهرة الكبيرة التي يتمتع بها رشيد شقيق أشرف بن شرقي، لكونه وكيل أعمال اللاعب والمسؤول الأول عن كافة التعاقدات والأمور المرتبطة بمسيرة اللاعب في كرة القدم.

وارتبط اسم أشرف ب شرقي في وقت سابق، بوجود علاقة بينه وبين عارضة الأزياء الفرنسية صاحبة الأصول المصرية مارين الهيمر منذ عام 2022.

وتزايدت الأحاديث حول وجود علاقة بين بن شرقي والهيمر، بعد انتشار صورة تجمع الثنائي معا منذ فترة، إلا أن عارضة الأزياء الفرنسية قامت بنغي هذه الأخبار مؤكدة أنه لا يوجد أي علاقة بينها وبين نجم الكرة المغربية.

ويذكر أن مارين كانت قد أعلنت في عام 2022، اعتناقها الإسلام، وهو ما جعل الكثير من الجماهير يؤكدون خلال تلك الفترة أن بن شرقي هو من أقنعها بذلك ولكنها نفت هذا الأمر، بعد إعلان عدم وجود أي علاقة بينهما.

