كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي والجيش الملكي؟ (كوميك)

كتب - يوسف محمد:

01:21 ص 29/11/2025
حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة النادي الأهلي أمام نظيره الجيش الملكي، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة رفع المارد الأحمر رصيده من النقاط، إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب مجموعته، فيما نجح الجيش الملكي في حصد أول النقطة الأولى له في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكانت قرعة دوري أبطال أفريقيا، أسفرت عن تواجد الأهلي في المجموعة الثانية، رفقة كلا من: "الجيش الملكي المغربي، شبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني".

وتفاعلت الجماهير بقوة مع أحداث مباراة المارد الأحمر والفريق المغربي، بشكل خاص مع بعض أحداث الشغب التي شهدتها المباراة، حيث نشر أحد المتابعين صورة لمصطفى شوبير، خلال إلقاء جماهير الجيش الملكي الزجاجات على اللاعبين وعلق: "تسلم والله كنت عطشان".

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي والجيش الملكي، بمطالعة الألبوم أعلاه:

