ألوان "شنط" بن شرقي تثير الجدل على السوشيال ميديا

من الملاعب إلى الرومانسية.. ساكا يطلب يد تولامي بنسون بخاتم ضخم

لا تنتهي أسئلة الجماهير الشائعة في كرة القدم، كـ من هو أفضل لاعب في التاريخ؟، أو هل قيمة اللاعبين الحاليين مبالغ فيها أم لا؟، ماذا لو لعب الأساطير مع النجوم الحاليين؟ وغيرها الكثير التى اختلفت إجابتها بين النقاد والمحليين.

لذا قررت صحيفة ماركا الإسبانية اللجوء إلى رأي جديد والاستعانة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وتحديداً نظام Grok، من أجل تحليل سؤال مثير وهو كم تبلغ قيمة أساطير اللعبة لو لعبوا في عصرنا الحالي؟.

وتستند تقديرات Grok إلى آلاف البيانات ومنها"الأهداف، الألقاب، التأثير الفني، المساهمة الدفاعية-الهجومية، إضافة إلى مقارنة تلك الأرقام بقيم اللاعبين الحاليين مثل مبابي، لامين يامال، وهالاند.

وأكد نظام Grok أن هذه الأسماء تظهر في "95% من قوائم الأفضل" التي تقدمها مصادر معروفة مثل France Football وThe Guardian وFourFourTwo وIFFHS.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية إجابات حول القيمة السوقية لأساطير كرة القدم "بتقدير 2025":

1- بيليه، 350 مليون يورو.

حقق 3 بطولات كأس عالم، سجل نحو 1200 هدف، تم مقارنته اليوم بـ مزيج من مبابي وهالاند.

2- يوهان كرويف، 290 مليون يورو.

حصد 3 دوري أبطال توالياً، 3 كرات ذهبية، وسجل نحو 400 هدف.

3- ليونيل ميسي، 250 مليون يورو.

سجل 850 هدفاً، 8 كرات ذهبية، 4 دوري أبطال + كأس العالم 2022.

4- كريستيانو رونالدو، 250 مليون يورو.

سجل 900 هدفاً، 5 كرات ذهبية، 5 دوري أبطال أوروبا.

5- دييجو مارادونا، 200 مليون يورو.

حقق كأس العالم 1986، لقبان في الدوري الإيطالي مع نابولي، وسجل 350 هدفاً.

6- رونالدو نازاريو، 200 مليون يورو.

حصد 2 كرة ذهبية، هداف كأس العالم 2002، وسجل نحو 400 هدف.

7- ألفريدو دي ستيفانو، 200 مليون يورو.

حقق 5 ألقاب دوري أبطال متتالية، وسجل نحو 500 هدف.

8- فرانز بيكنباور، 190 مليون يورو.

حصد كأس العالم 1974، 3 دوري أبطال، مركزه "الليبرو".

9- زين الدين زيدان، 185 مليون يورو.

حقق كأس العالم 1998، يورو 2000، دوري أبطال 2002.

10- جورج بيست وجارينشا، 150 مليون يورو

بيست: حقق الكرة الذهبية 1968.

جارينشا: حصد بطولتا كأس عالم، ويعتبر أحد أفضل المراوغين في التاريخ.

كيف حسب الذكاء الاصطناعي هذه القيم؟

1- اعتمدت الخوارزمية على الإحصائيات كـ 400–1200 هدف، 3–8 ألقاب كبرى.

2- مقارنات مع نجوم العصر الحالي أصحاب أعلي قيمة كـ لامين يامال 400 مليون، مبابي وبيلينجهام 180 مليون.

3- مصادر البيانات GOAL، Transfermarkt، تحليلات Reddit، آراء خبراء Quora.