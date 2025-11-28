مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

2 3
15:00

المصري

الكونفيدرالية الأفريقية

عزام يونايتد

0 0
18:00

الوداد البيضاوي

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ

- -
21:30

لايبزيج

"مساهمات كثيرة".. ماذا قدم محمد صلاح في مواجهات ويست هام؟

كتب - يوسف محمد:

06:29 م 28/11/2025

محمد صلاح لاعب ليفربول

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة نظيره وست هام يونايتد الإنجليزي غدا السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر إقامة المباراة غدا، في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ12 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

أرقام محمد صلاح أمام وست هام يونايتد

وتعد مواجهات فريق وست وهام الإنجليزي، من المواجهات المميزة بالنسبة للنجم المصري محمد صلاح، التي دائما ما يقدم خلالها مستويات مميزة.

وسبق للنجم المصري خوض 18 مباراة من قبل أمام فريق وست هام الإنجليزي، حقق الفوز في 15 مباراة، تلقى الهزيمة في مباراة واحدة وحضر التعادل في مباراتين.

وخلال 18 مباراة خاضها النجم المصري أمام وست هام، نجح في تسجيل 13 مباراة ونجح في تقديم 7 تمريرات حاسمة.

ويعد صلاح هو الهدف التاريخي لمواجهات الفريقين معا، بجانب أنه ثالث أكثر فريق في إنجلترا تمكن صلاح من تسجيل أهداف به بعد كلا من، مانشستر يونايتد 16 هدفا وكذلك توتنهام نفس عدد الأهداف.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء، هو يحتل المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 18 نقطة، فيما يأتي فريق وست هام في المركز الـ17 بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة.

