ليس هناك شك، أن عائلة إكرامي تعد واحدة من أفضل وأعرق العائلات الرياضية في مصر، خاصة وأن هذا الاسم يعد تاريخيا في حراسة المصرية المصرية، سواء كان الأب أو حتى الأبناء.

وعائلة إكرامي تتميز بكونها عائلة ذات تاريخ طويل في الرياضة المصرية، فعند ذكر أفضل الحراس في تاريخ الأهلي ومنتخب مصر من الصعب عدم ذكر اسم إكرامي الشحات، أحد الحراس التاريخيين للأهلي والمنتخب الوطني، بجانب نجله شريف الذي يعد أحد أبرز الحراس في مصر خلال السنوات الماضية.

معلومات عن عائلة إكرامي الشحات

ويبلغ أسطورة حراسة المرمى في النادي الأهلي ومنتخب مصر، من العمر 71 عاما، إذ أنه من مواليد أكتوبر 1954 بمحافظة السويس.

وضمت عائلة إكرامي ثلاثة حراس كبار في الكرة المصرية، بداية من الأب إكرامي، مرورا بشريف إكرامي حارس الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، بجانب الراحل أحمد إكرامي الذي رحل عن عالمنا في عام 2006 وكان يشغل مركز حراسة المرمى أيضًا.

ويمتلك إكرامي الشحات، ثلاثة أبناء ولدين وبنت، وهم أحمد إكرامي، الذي توفى في عام 2006، بالإضافة إلى شريف وحبيبة إكرامي وهى الابنة الأصغر لإكرامي الشحات.

وتعد وفاة أحمد إكرامي، هى الصدمة الأكبر التي تلقتها عائلة وحش إفريقيا إكرامي الشحات، إثر وفاته بعمر 25 عاما فقط وهو ما تسبب في صدمة كبيرة لأفراد العائلة.

ويتمتع الابن الأوسط لإكرامي الشحات وهو شريف، بمسيرة رياضية كبيرة، حيث خاص العديد من التجارب ولعل أبرزها داخل النادي الأهلي، الذي استمر معه لسنوات طويلة حقق خلال الكثير من البطولات، كما أنه يتواجد حاليا في صفوف فريق بيراميدز.

وبالحديث عن حبيبة إكرامي أصغر أفراد العائلة، فنجد أنها متزوجة من نجم وسط بيراميدز الحالي والأهلي السابق شريف إكرامي، لتكتمل أركان العائلة الكروية داخل بيت عائلة إكرامي الشحات.

