كتب – محمد عبد السلام:

أشاد المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي ببرنامج المسابقة القرآنية المصري "دولة التلاوة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على منصة "X" (تويتر سابقا)، معبرا عن إعجابه بالمحتوى الذي يقدمه ومستوى الأداء الروحاني الذي يعرضه.

وكتب البلوشي تغريدة: "مصر بلد الأزهر، بلد القراء والعلماء تقدم للعالم نموذجًا جديدًا من الإبداع، ليس في الرياضة فقط، بل في ميادين القرآن، الصوت و الأداء والخشوع، ومهما تغيرت البرامج وتنوعت المنصات، تظل مصر تثبت في كل مرة أنها أرض تطلق المواهب ولا تُشبه أحدًا".

وأضاف:"برنامج دولة التلاوة تشعر بفخر حقيقي بسبب هذا الإتقان، تحية وتقدير للمبدعين خلف هذا العمل الكبير،عمل يقدم حالة روحانية راقية، وإحياء لتراث طويل من الأصوات الذهبية التي صنعت هوية التلاوة في العالم العربي والإسلامي".

ويعد برنامج "دولة التلاوة" أحد أبرز برامج مسابقات التلاوة القرآنية في مصر الذي نجح نجاحا كبيرا، ويعرض البرنامج أسبوعيا على القنوات المصرية يومي الجمعة والسبت.