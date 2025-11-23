من أعلى رواتب العالم إلى الإفلاس… كيف قلب أسمواه جيان الطاولة مجددًا؟

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا كبيرا على حساب نظيره شبيبة القبائل الجزائري أمس السبت، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبهذا الفوز رفع المارد الأحمر، رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 3 في صدارة ترتيب المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد المارد الأحمر في المجموعة الثانية، ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي 2025-2026، رفقة كلا من: "شبيبة القبائل الجزائري، يانج أفريكانز التنزاني والجيش الملكي المغربي.

وتفاعل جماهير المارد الأحمر بأداء لاعب الفريق في المباراة وبشكل خاص، مع عودة إمام عاشور للمشاركة وتسجيل هدف في اللقاء، حيث نشر أحد المتابعين صورة لإمام عاشور وكتب: "غياب اكتر من 5 شهور ايه ومصاب ايه، دى أنا اللي مصاب يا كنج".

كما أعرب عدد من جماهير القلعة الحمراء، على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من تراجع مستوى حارس مرمى الفريق محمد الشناوي وأدائه المتراجع في اللقاء، من خلال مجموعة من المنشورات المختلفة.

ولاقت مباراة الأهلي وشبيبة القبائل والأداء الكبير، الذي قدمه المارد الأحمر في اللقاء تفاعلا كبير من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ولمشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا بالدوري، بمطالعة الألبوم أعلاه

