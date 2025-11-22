أول تعليق من زوجة إمام عاشور على عودته للمشاركة مع الأهلي

من أعلى رواتب العالم إلى الإفلاس… كيف قلب أسمواه جيان الطاولة مجددًا؟

علقت ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عودته للمشاركة مع القلعة الحمراء، بعد غياب 69 يوماً لإصابته بفيروس التهاب الكبد الوبائي.

ونشرت ياسمين عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له من مشاركته اليوم مع تعليق:"قلت لك إنك ستعود أقوى من أي وقت مضى، وقد أثبت ذلك اليوم حبيبي".

وشارك إمام عاشور في مواجهة شبيبة القبائل وبالتحديد في الشوط الثاني، ونجح في تسجيل الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 93.

