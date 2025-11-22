مباريات الأمس
إعلان

أول تعليق من زوجة إمام عاشور على عودته للمشاركة مع الأهلي

كتب - نهى خورشيد:

10:04 م 22/11/2025
علقت ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عودته للمشاركة مع القلعة الحمراء، بعد غياب 69 يوماً لإصابته بفيروس التهاب الكبد الوبائي.

ونشرت ياسمين عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له من مشاركته اليوم مع تعليق:"قلت لك إنك ستعود أقوى من أي وقت مضى، وقد أثبت ذلك اليوم حبيبي".

وشارك إمام عاشور في مواجهة شبيبة القبائل وبالتحديد في الشوط الثاني، ونجح في تسجيل الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 93.

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

إعلان

