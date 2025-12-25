من رونالدو إلى هالاند.. كيف احتفل نجوم أوروبا بالكريسماس؟ (صور)

احتفل عدد من أبرز نجوم الرياضة حول العالم بعيد الميلاد "الكريسماس" برفقة عائلاتهم، مستغلين فترة توقف الدوريات والبطولات الأوروبية.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية احتفالات نجوم الدوريات الأوروبية مع عائلتهم بعيد الميلاد

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة مانشستر يونايتد الأسبق ومهاجم النصر السعودي الحالي متابعيه، بمقطع فيديو جمعه بخطيبته جورجينا رودريجيز وأطفالهما، وهم يرتدون بيجامات متطابقة خلال الاحتفال.

أما نجم اليونايتد الأسبق واين روني، ظهر في صورة مع زوجته كولين وأبنائهما الأربعة كاي، كلاي، كيت جوزيف، وكاس ماك، وهم يجلسون أمام شجرة عيد الميلاد، والتقطت الصورة في ليلة عيد الميلاد.

وارتدى روني وابنه كاي قمصاناً خضراء داكنة، بينما ظهرت كولين والأبناء الثلاثة الأصغر بملابس متناسقة.

على الجانب الآخر عاد إيرلينج هالاند مهاجم السيتي الحالي إلى بلاده النرويج لقضاء العطلة مع صديقته إيزابيل، وظهرت بإطلالة سوداء أنيقة، فيما وقفت إيزابيل أمامه مرتدية فستاناً أحمر وعلق على الصورة قائلاً: "God jul!" وهي عبارة إسكندنافية تعني "عيد ميلاد سعيد".

كما ظهر هالاند في لقطة أخرى بزي سانتا كلوز، وهو يحمل كيسأ ضخماً مليئاً بالهدايا، وكتب: "هنا لنشر بعض فرحة عيد الميلاد! لمن فاته الأمر المزيد من أجواء سانتا على يوتيوب".

ومن جانبه، التقط روبرت ليفاندوفسكي صورة مع عائلته على الأريكة وهم يرتدون ملابس حمراء متطابقة، كما فضل النجم السابق لتشيلسي تياجو سيلفا الظهور بإطلالة أكثر بساطة مرتدياً قميصاً أسود وشورتاً رمادياً، أثناء التقاط صورة مع عائلته أمام شجرة عيد ميلاد ضخمة.

وبالطريقة ذاتها، ظهر حارس ليفربول أليسون بيكر بقميص أبيض إلى جانب زوجته وأطفالهما.

كما ابتسم حارس باريس سان جيرمان جيانلويجي دوناروما في صورة جمعته بطفله وشريكته، وظهر نجم إنجلترا ماركوس راشفورد وهو يزين شجرة عيد الميلاد في ليلة العيد، بينما التقط زميله السابق في يونايتد جيسي لينجارد صورة بجانب شجرته.

وظهر مورجان جيبس-وايت نجم المنتخب الإنجليزي مع بريتني دي فيلييه وأطفالهما وهم يرتدون بيجامات متطابقة، كما اختارمانويل نوير حارس بايرن ميونيخ الظهر بالشورت على الشاطئ بجوار شجرة عيد الميلاد.

وأخيراً فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد ، فقد احتفل برفقة صديقته الجديدة فيرجينيا فونسيكا أمام شجرة عملاقة مزينة بدمى الدببة.