3 صور لعصام الحضري رفقة ياسين بونو في حفل الأفضل بأفريقيا

احتفى حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق عصام الحضري، بالحارس المغربي ياسين بونو، بعد حصوله على جائزة أفضل حارس في أفريقيا لعام 2025.

ونشر الحضري عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور له رفقة ياسين بونو، وكتب: "من حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي، كان لي عظيم الشرف لاختياري، لتسليم جائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا للنجم المغربي الأخ والصديق ياسين بونو".

وتسلم بونو جائزة أفضل حارس في أفريقيا لعام 2025، من الثاني عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى في مصر، الكاميروني كارلوس كاميني.

وحضر عصام الحضري الحفل، الذي أقيم في العاصمة المغربية الرباط، يوم الأربعاء الماضي 19 نوفمبر الجاري، بدعوة من الاتحاد الأفريقي لتسليم جائزة أفضل حارس.

ويذكر أن حفل جائزة الأفضل في أفريقيا، الذي أقيم في المغرب يوم الأربعاء الماضي، حضره ثلاث من نجوم الكرة المصرية، بدعوة من الاتحاد الأفريقي، هم: "عصام الحضري، أحمد حسن ومحمود شيكابالا".

أقرأ أيضًا:

"لدينا مباريات قوية".. مصدر ببيراميدز يكشف موقف وليد الكارتي من الانضمام لمنتخب المغرب

بكى عند بوابة النادي.. كيف نهض مروان عثمان من الرفض إلى قميص منتخب مصر؟