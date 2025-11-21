مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
17:00

الجونة

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
18:00

كايزر تشيفز

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
21:00

زيسكو

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

"يقف بين الكبار".. تعليق زوجة مايبلي على تتويجه بأفضل لاعب داخل أفريقيا 2025

كتب : نهي خورشيد

08:42 م 21/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    شارلين زوجة النجم الكونجولي فيستون ماييلي (1)
  • عرض 9 صورة
    شارلين زوجة النجم الكونجولي فيستون ماييلي (4)
  • عرض 9 صورة
    شارلين زوجة النجم الكونجولي فيستون ماييلي (5)
  • عرض 9 صورة
    شارلين زوجة النجم الكونجولي فيستون ماييلي (3)
  • عرض 9 صورة
    شارلين زوجة النجم الكونجولي فيستون ماييلي (7)
  • عرض 9 صورة
    شارلين زوجة النجم الكونجولي فيستون ماييلي (8)
  • عرض 9 صورة
    شارلين زوجة النجم الكونجولي فيستون ماييلي (9)
  • عرض 9 صورة
    شارلين زوجة النجم الكونجولي فيستون ماييلي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علقت شارلين زوجة النجم الكونجولي فيستون ماييلي على تتويجه بجائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية لعام 2025،وذلك خلال الحفل السنوي للكاف والذي أقيم مساء الأربعاء الماضي بمدينة الرباط المغربية.

ونشرت شارلين عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صوراً من احتفالها معه مع تعليق:"يعود المجد والوقار للآب السماوي، خالق السماوات والأرض، فهو وحده من يكرم الإنسان بفضل أمانته".

وأضافت:" اليوم، يقف زوجي بين الكبار على منصات التتويج، الشكر لك يا رب".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره وريفرز يونايتد غداً السبت الموافق 22 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شارلين زوجة فيستون ماييلي النجم الكونجولي فيستون ماييلي تتويج فيستون ماييلي بأفضل لاعب داخل أفريقيا جائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية لعام 2025

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
أجواء فنزويلا خالية من حركة الطيران وسط مخاوف من التصعيد العسكري
لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب
أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم