15 نجما رحلوا عن الأهلي والزمالك واختفوا عن الأضواء

علقت شارلين زوجة النجم الكونجولي فيستون ماييلي على تتويجه بجائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية لعام 2025،وذلك خلال الحفل السنوي للكاف والذي أقيم مساء الأربعاء الماضي بمدينة الرباط المغربية.

ونشرت شارلين عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صوراً من احتفالها معه مع تعليق:"يعود المجد والوقار للآب السماوي، خالق السماوات والأرض، فهو وحده من يكرم الإنسان بفضل أمانته".

وأضافت:" اليوم، يقف زوجي بين الكبار على منصات التتويج، الشكر لك يا رب".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره وريفرز يونايتد غداً السبت الموافق 22 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.