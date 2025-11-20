مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري اليوم الخميس

تبدأ اليوم الخميس الموافق 20 نوفمبر، منافسات الجولة الثالثة عشر، من دوري المحترفين المصري "الدرجة الثانية".

وتقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية من أبرزهم: مواجهة أبوقر للأسمدة متصدر دوري المحترفين أمام ديروط، ومباراة الداخلية أمام القناة وصيف دوري المحترفين.

وانتهت منافسات الجولة الماضية بتصدر فريق أبوقير للأسمدة جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 27 نقطة، بينما يلاحقه فريق القناة برصيد 21 نقطة.

مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري

راية الرياضي ضد بلدية المحلة - 2:30 مساء

الداخلية ضد القناة - 2:30 مساء

ديروط ضد أبوقير للأسمدة - 2:30 مساء

لافيننا ضد بترول أسيوط - 2:30 مساء

مالية كفر الزيات ضد مسار - 2:30 مساء

