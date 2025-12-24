مباريات الأمس
"ليفاندوفسكي" يحتفل بالكريسماس مع زوجته واطفاله (صور)

كتب : محمد الميموني

09:44 م 24/12/2025
    ليفاندوفيسكي وعائلته
    ليفاندوفيسكي وعائلته
    ليفاندوفيسكي وعائلته
    ليفاندوفيسكي وعائلته

يحتفل ليفاندوفسكي نجم منتخب بولندا وفريق برشلونة الإسباني بعيد ميلاد المجيد برفقة عائلتة.

ونشرت آنا ستاتشورسكا٬ زوجة لاعب برشلونة ليفاندوفسكي صور جديدة اليوم الأربعاء، بالاحتفالات بالكريسماس داخل المنزل مع العائلة.

وذكرت صحيفة "كانال سبورتوفي" البولندية أن ميلان يسعى لضم ليفاندوفسكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب نهاية عقده.

ويذكر أن برشلونة قد تحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 46 نقطة.

