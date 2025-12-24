مباريات الأمس
موقف طريف بين شيكابالا والفنان أحمد حاتم (صور)

كتب - محمد عبد السلام:

11:16 م 24/12/2025
نشر الممثل أحمد حاتم عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو لشيكابالا، لاعب الزمالك السابق والمحلل الرياضي الحالي على قناة "إم بي سي مصر".

وظهر شيكابالا في الفيديو، الذي نشره عبر خاصية "الستوري"، أثناء وجوده مع أحمد حاتم، حيث قام أحمد حاتم بتصويره دون أن ينتبه، لانشغاله بالتقاط صورة مع طفل، وعندما انتبه شيكابالا لعملية التصوير، مازحه وأرسل له قبلة في الهواء.

ويعمل شيكابالا حاليا محللا رياضيا على قناة "إم بي سي مصر 2"، مع الإعلامي إبراهيم فايق.

وكان شيكابالا قد اعتزل كرة القدم بعد مسيرة حافلة في الملاعب، لعب خلالها في عدد من الدوريات العربية والأوروبية، منها الإماراتي واليوناني والسعودي والبرتغالي، كما لعب في الدوري المصري لناديين فقط، هما الزمالك والإسماعيلي، واختتم مسيرته الكروية في ناديه الأول والأخير الزمالك عام 2025.

شيكابالا أحمد حاتم محمود عبد الرازق شيكابالا

