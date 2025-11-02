أول تعليق لحجازي عن حضوره حفل افتتاح المتحف الكبير

فريال أشرف تعلق على مشاركتها في العرض التقديمي للمتحف المصري الكبير

عبّر أحمد حجازي، مدافع فريق نيوم السعودي وقائد منتخب مصر، عن سعادته بحضور حفل السفارة المصرية في مدينة جدة، والذي أُقيم بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

ونشر حجازي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"صورة من مشاركته، وعلّق قائلاً: "تشرفت بحضور حفل السفارة المصرية في جدة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوم نظيره النصر يوم السبت الموافق 8 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.