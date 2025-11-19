3 صور لزوجة محمد عواد بالفستان الأسود

بعد البيت الأبيض.. 23 صورة لـ ظهور جورجينا رودريجز مع رونالدو في مناسبات

نشرت حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" عدة صور شخصية.

وظهرت حنين وهي ترتدي فستانًا أسود، متألقة بإطلالة أشاد بها الجمهور لما تتمتع به من جمال وأناقة.

ويذكر أن حنين خالد تعمل مذيعة في راديو صوت الزمالك، الذي يحظى بمتابعة كبيرة من جماهير القلعة البيضاء.

وانضم محمد عواد إلى نادي الزمالك عام 2019 قادمًا من نادي الإسماعيلي، وشارك منذ ذلك الحين في 137 مباراة، استقبل خلالها 112 هدفًا، بينما حافظ على نظافة شباكه في 63 مباراة