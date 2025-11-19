مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

3 صور لزوجة محمد عواد بالفستان الأسود

كتب - محمد عبد السلام:

05:00 ص 19/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حنين خالد
  • عرض 3 صورة
    زوجة محمد عواد

نشرت حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" عدة صور شخصية.

وظهرت حنين وهي ترتدي فستانًا أسود، متألقة بإطلالة أشاد بها الجمهور لما تتمتع به من جمال وأناقة.

ويذكر أن حنين خالد تعمل مذيعة في راديو صوت الزمالك، الذي يحظى بمتابعة كبيرة من جماهير القلعة البيضاء.

وانضم محمد عواد إلى نادي الزمالك عام 2019 قادمًا من نادي الإسماعيلي، وشارك منذ ذلك الحين في 137 مباراة، استقبل خلالها 112 هدفًا، بينما حافظ على نظافة شباكه في 63 مباراة

