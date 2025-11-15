10 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة جمال حمزة نجم الزمالك السابق

"سايب ورث لعائلتي".. ماذا قال محمد صبري قبل وفاته عن نادي الزمالك؟

خطفت جهاد عرابي زوجة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق جمال حمزة، الأنظار بشكل كبير خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها رفقة زوجها في إحدى المناسبات.

وظهرت جهاد رفقة نجم الكرة المصرية السابق، خلال حضورهما حفل زفاف الإعلامي محمد غانم، منذ عدة أيام.

وتعد جهاد عرابي من الوجوه المألوفة والمعروفة لكل محبي ومتابعي الكرة المصرية، ليس فقط لكونها زوجة لنجم كبيرة، من نجوم الكرة المصرية، لكن لعملها في المجال الرياضي أيضًا.

وتعمل جهاد في المجال الرياضي منذ سنوات طويلة، حيث أنها تعمل في مجال الصحافة الرياضية، وتواجدت في العديد من المواقع الرياضية الكبيرة في مصر.

وكان جمال حمزة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، احتفل بخطوبته على جهاد عرابي في عام 2021، وسط حفل عائلي بسيط أقيم في الإسكندرية.

وأقيم حفل زفاف جمال حمزة وجهاد عرابي، في مارس من عام 2022، بحضور عدد من نجوم ومشاهير الرياضة المصرية.

