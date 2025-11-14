مع لاعب بيراميدز.. كيف يقضي إمام عاشور فترة التوقف الدولي؟

استغل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فترة التوقف الدولي وغيابه عن منتخب مصر، لقضاء عطلته في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وتعرض إمام عاشور للإصابة بفيروس كبدي "فيروس A"، في سبتمبر الماضي، غاب على إثرها الفترة الماضية، ورغم وجوده مع بعثة الأهلي في الإمارات، لخوض منافسات بطولة السوبر المصري التي أقيمت قبل أسبوع وتوج الأحمر بها، لم يشارك إمام عاشور في أي مباراة بالبطولة.

ولم يعود إمام عاشور ومحمد رضا بوبو لاعب بيراميدز، إلى مصر مع بعثتي الأهلي وبيراميدز، بعد انتهاء منافسات السوبر، إذ بقيا لقضاء عطلتهما في دبي.

ونشر إمام عاشور وبوبو، صورتهما معا، عبر حسابتهما الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. موعد انضمام مرموش لمنتخب مصر.. وبيراميدز يتخطى الأهلي في التصنيف



مجانا.. السفير المغربي يكشف شروط حضور الجماهير المصرية أمم أفريقيا





