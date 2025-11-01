"هو كل حاجة في الكرة".. شيكابالا يكشف سر تفضيله لـ ميسى عن رونالدو

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها فوز الخطيب في انتخابات النادي الأهلي، ونجوم الأهلي والزمالك بالزي الفرعوني قبل افتتاح المتحف المصري.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

مصدر يكشف من سيدرب الزمالك أمام الطلائع حال رحيل فيريرا

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك المدرب الذي سيقود الزمالك خلال مباراة طلائع الجيش حال رحيل البلجيكي يانيك فيريرا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"بينهم الخطيب ومرتضى منصور"..15 صورة للاعبي الأهلي والزمالك ومحمد صلاح بالزي الفرعوني

ساعات قليلة تفصلنا عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير؛ حيث العديد من الشخصيات البارزة عالميًا ستكون متواجدة لتشهد اللحظة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

10 صور تخيلية لنجوم ليفربول ومحمد صلاح بالزي الفرعوني

تتجه الأنظار يوم غد السبت صوب منطقة الأهرامات؛ حيث افتتاح المتحف المصري الكبير وسط حضور لعديد من قيادات العالم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

قبل افتتاح المتحف الكبير... 11 صورة تخيلية لتشكيل الزمالك بالزي الفرعوني

في ظل الترقب المنتظر لافتتاح المتحف المصري الكبير غدًا السبت، يستعرض مصراوي مبادرة فنية بتوليد مجموعة من الصور بالذكاء الاصطناعي لمجموعة من نجوم كرة القدم المصرية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

حول صورة نجمك المفضل إلى فرعون احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير

يتفاعل المصريون بصورة كبيرة خلال الساعات الماضية مع الأجواء الاحتفالية التي تتزامن مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

رسميًا.. فوز قائمة محمود الخطيب في انتخابات الأهلي بالتزكية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي، اليوم السبت، فوز قائمة محمود الخطيب بالتزكية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"الخطيب حصل على 93%".. إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي الأصوات التي حصل عليها كل عضو بالانتخابات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ماذا قدم نور الدين بن زكري في آخر تجاربه التدريبية بعد اقترابه من الزمالك ؟

أفاد مصدر بأن مدير التعاقدات بنادي الزمالك عبدالرحمن إسماعيل قد تقدم بعرض للمدير الفني الجزائري نور الدين بن زكري لقيادة الفريق خلفًا للمدرب البلجيكي الحالي يانيك فيريرا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.