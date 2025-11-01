مباريات الأمس
كرة اليد

ألمانيا تحت 17

- -
21:15

مصر تحت 17

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

أستون فيلا

"قصص متفوتكش".. نجوم الأهلي والزمالك بالزي الفرعوني قبل افتتاح المتحف.. واكتساح الخطيب في الانتخابات

كتب : هند عواد

11:12 ص 01/11/2025
  • عرض 25 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب الزمالك محمود الونش بواسطة مصراوي
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب الزمالك خوان بيزيرا بواسطة مصراوي
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب الزمالك أحمد شريف بواسطة مصراوي
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب الزمالك محمد صبحي بواسطة مصراوي
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب الزمالك ناصر منسي بواسطة مصراوي
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب الزمالك نبيل عماد دونجا بواسطة مصراوي
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب الزمالك محمد شحاتة بواسطة مصراوي
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب الزمالك حسام عبدالمجيد بواسطة مصراوي
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب الزمالك ناصر ماهربواسطة مصراوي (1)
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب ليفربول جاكبو بواسطة مصراوي
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب ليفربول أليسون بواسطة مصراوي
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لنجم ليفربول محمد صلاح بواسطة مصراوي
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب الزمالك نبيل عماد دونجا بواسطة مصراوي
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب الزمالك عبدالله السعيد بواسطة مصراوي
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب ليفربول فان دايك بواسطة مصراوي
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب ليفربول أليكسيس ماك أليستر بواسطة مصراوي (1)
    صورة لكريم بنزيما مولدة بالذكاء الاصطناعي عبر مصراوي
    صورة لرونالدو بالزي الفرعوني مولدة بالذكاء الاصطناعي عبر مصراوي
    صورة لمحمد صلاح بالزي الفرعوني مولدة بالذكاء الاصطناعي عبر مصراوي
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق عن طريق مصراوي
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لمحمد صلاح نجم ليفربول بواسطة مصراوي
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب ليفربول فيديريكو كييزا بواسطة مصراوي
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لنجم ليفربول محمد صلاح بواسطة مصراوي
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب ليفربول أليكسيس ماك أليستر بواسطة مصراوي

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها فوز الخطيب في انتخابات النادي الأهلي، ونجوم الأهلي والزمالك بالزي الفرعوني قبل افتتاح المتحف المصري.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

مصدر يكشف من سيدرب الزمالك أمام الطلائع حال رحيل فيريرا

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك المدرب الذي سيقود الزمالك خلال مباراة طلائع الجيش حال رحيل البلجيكي يانيك فيريرا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"بينهم الخطيب ومرتضى منصور"..15 صورة للاعبي الأهلي والزمالك ومحمد صلاح بالزي الفرعوني

ساعات قليلة تفصلنا عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير؛ حيث العديد من الشخصيات البارزة عالميًا ستكون متواجدة لتشهد اللحظة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

10 صور تخيلية لنجوم ليفربول ومحمد صلاح بالزي الفرعوني

تتجه الأنظار يوم غد السبت صوب منطقة الأهرامات؛ حيث افتتاح المتحف المصري الكبير وسط حضور لعديد من قيادات العالم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

قبل افتتاح المتحف الكبير... 11 صورة تخيلية لتشكيل الزمالك بالزي الفرعوني

في ظل الترقب المنتظر لافتتاح المتحف المصري الكبير غدًا السبت، يستعرض مصراوي مبادرة فنية بتوليد مجموعة من الصور بالذكاء الاصطناعي لمجموعة من نجوم كرة القدم المصرية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

حول صورة نجمك المفضل إلى فرعون احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير

يتفاعل المصريون بصورة كبيرة خلال الساعات الماضية مع الأجواء الاحتفالية التي تتزامن مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

رسميًا.. فوز قائمة محمود الخطيب في انتخابات الأهلي بالتزكية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي، اليوم السبت، فوز قائمة محمود الخطيب بالتزكية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"الخطيب حصل على 93%".. إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي الأصوات التي حصل عليها كل عضو بالانتخابات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ماذا قدم نور الدين بن زكري في آخر تجاربه التدريبية بعد اقترابه من الزمالك ؟

أفاد مصدر بأن مدير التعاقدات بنادي الزمالك عبدالرحمن إسماعيل قد تقدم بعرض للمدير الفني الجزائري نور الدين بن زكري لقيادة الفريق خلفًا للمدرب البلجيكي الحالي يانيك فيريرا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي والزمالك افتتاح المتحف المصري الكبير الخطيب الزمالك مدرب الزمالك

