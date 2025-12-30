من الخطوبة إلى التألق الدولي.. عام 2025 استثنائي في مسيرة مصطفى شوبير

كشفت زوجة نجم النادي الأهلى السابق، حسام غالي، قصة حب لاعب الأهلي ومنتخب مصر الحالي محمد هاني وزجته.

قصة حب محمد هاني وزوجته

لميس أبو الفتوح زوجة "غالي" شقيقة حبيبة أبو الفتوح زوجة محمد هاني.

قالت لميس في مقطع فيديو نُشر على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أن حكاية حب هاني وحبيبة كان من المفترض أن تتوج بالزواج قبل سنتين من زواجهما بالفعل عام 2024.

ووصف لميس الحكاية بأنها "خطيرة" حيث شهدت دراما عاطفية، إذ توقفت في بدايتها لكن كل منهما ظل محتفظا بحب الآخر بداخله إلى أن عادوا مرة أخرى، وأضافت: "الحب كمل بينهم، هو كان بيحاول وهي برضه لحد ما ربنا أراد الحكاية تكمل بالجواز في الوقت المناسب".

وأقيم حفل زفاف هاني وحبيبة يوم 12 يونيو 2024 في أحد فنادق العاصمة الإدارية.

من هي زوجة محمد هاني؟

حبيبة تخرج عام 2002، ما يعني أنها في منتصف أو أواخر العشرينات حاليا، وهي الأخت الصغرى لزوجة حسام غالي، كما يكبرها شقيقة أخرى وهي منة.

وتفضل الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي وفعلت حسابها على إنستجرام بعد الزواج على خاصية "خاص".

وتظهر حبيبة مع هاني في بعض المباريات القليلة سواء مع منتخب مصر أو النادي الأهلي، حيث احتفلت معه بتأهل مصر إلى كأس العالم 2026 في ستاد القاهرة.