مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

1 3
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

1 1
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

0 3
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

0 3
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

0 3
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

2 2
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

1 1
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

0 0
22:15

أستون فيلا

جميع المباريات

إعلان

احتفلا معا بتأهل مصر لكأس العالم.. 25 صورة ترصد قصة حب محمد هاني وزوجته

كتب : مصراوي

09:37 م 30/12/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    حبيبة أبو الفتوح زوجة محمد هانى (2)
  • عرض 25 صورة
    حبيبة أبو الفتوح زوجة محمد هانى (3)
  • عرض 25 صورة
    حبيبة أبو الفتوح زوجة محمد هانى (4)
  • عرض 25 صورة
    حبيبة أبو الفتوح زوجة محمد هانى (5)
  • عرض 25 صورة
    حبيبة أبو الفتوح زوجة محمد هانى (6)
  • عرض 25 صورة
    حبيبة أبو الفتوح زوجة محمد هانى (7)
  • عرض 25 صورة
    حبيبة أبو الفتوح زوجة محمد هانى (8)
  • عرض 25 صورة
    حبيبة أبو الفتوح زوجة محمد هانى (9)
  • عرض 25 صورة
    حبيبة أبو الفتوح زوجة محمد هانى (10)
  • عرض 25 صورة
    حبيبة أبو الفتوح زوجة محمد هانى (11)
  • عرض 25 صورة
    حبيبة أبو الفتوح زوجة محمد هانى (1)
  • عرض 25 صورة
    حبيبة أبو الفتوح زوجة محمد هانى (14)
  • عرض 25 صورة
    حبيبة أبو الفتوح زوجة محمد هانى (12)
  • عرض 25 صورة
    حبيبة أبو الفتوح زوجة محمد هانى (17)
  • عرض 25 صورة
    حبيبة أبو الفتوح زوجة محمد هانى (15)
  • عرض 25 صورة
    حبيبة أبو الفتوح زوجة محمد هانى (19)
  • عرض 25 صورة
    حبيبة أبو الفتوح زوجة محمد هانى (18)
  • عرض 25 صورة
    حبيبة أبو الفتوح زوجة محمد هانى (21)
  • عرض 25 صورة
    حبيبة أبو الفتوح زوجة محمد هانى (23)
  • عرض 25 صورة
    حبيبة أبو الفتوح زوجة محمد هانى (22)
  • عرض 25 صورة
    حبيبة أبو الفتوح زوجة محمد هانى (24)
  • عرض 25 صورة
    حبيبة أبو الفتوح زوجة محمد هانى (20)
  • عرض 25 صورة
    حبيبة أبو الفتوح زوجة محمد هانى (25)
  • عرض 25 صورة
    حبيبة أبو الفتوح زوجة محمد هانى (16)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت زوجة نجم النادي الأهلى السابق، حسام غالي، قصة حب لاعب الأهلي ومنتخب مصر الحالي محمد هاني وزجته.

قصة حب محمد هاني وزوجته

لميس أبو الفتوح زوجة "غالي" شقيقة حبيبة أبو الفتوح زوجة محمد هاني.

قالت لميس في مقطع فيديو نُشر على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أن حكاية حب هاني وحبيبة كان من المفترض أن تتوج بالزواج قبل سنتين من زواجهما بالفعل عام 2024.

ووصف لميس الحكاية بأنها "خطيرة" حيث شهدت دراما عاطفية، إذ توقفت في بدايتها لكن كل منهما ظل محتفظا بحب الآخر بداخله إلى أن عادوا مرة أخرى، وأضافت: "الحب كمل بينهم، هو كان بيحاول وهي برضه لحد ما ربنا أراد الحكاية تكمل بالجواز في الوقت المناسب".

وأقيم حفل زفاف هاني وحبيبة يوم 12 يونيو 2024 في أحد فنادق العاصمة الإدارية.

من هي زوجة محمد هاني؟

حبيبة تخرج عام 2002، ما يعني أنها في منتصف أو أواخر العشرينات حاليا، وهي الأخت الصغرى لزوجة حسام غالي، كما يكبرها شقيقة أخرى وهي منة.

وتفضل الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي وفعلت حسابها على إنستجرام بعد الزواج على خاصية "خاص".

وتظهر حبيبة مع هاني في بعض المباريات القليلة سواء مع منتخب مصر أو النادي الأهلي، حيث احتفلت معه بتأهل مصر إلى كأس العالم 2026 في ستاد القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة محمد هاني انستقرام حبيبة أبو الفتوح لميس أبو الفتوح زوجة حسام غالي صور زوجة محمد هاني عمر زوجة محمد هانى

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تفجر مفاجأة: أمي لم تحب لقب "ملكة الإغراء"
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
غارة سعودية و"إنذار" لقوات الإمارات بالخروج.. ماذا يحدث في اليمن؟
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"
مصراوي tv كيف مر عام 2025 على قطاع غزة؟