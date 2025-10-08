زيارة خاصة من سيد عبد الحفيظ إلى حسن شحاتة في المستشفى

حرصت عدد من زوجات نجوم منتخب مصر الأول لكرة القدم على مشاركة جانب من احتفالهما بصعود الفراعنة، إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ونجح منتخب الساجدين في حسم التأهل رسمياً إلى المونديال، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب العربي الزاولي بالمغرب، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية.

واحتفلت هدي بهاء بصعود مصر على أنغام والله وعملوها الرجالة، كما وجهت رسالة خاصة إلى زوجها أحمد سيد زيزو نجم الفراعنة والأهلي:"فخورة بك".

فيما نشرت هبة خلف زوجة مصطفي فتحي بوستر الصعود احتفالاً بالتأهل إلى المونديال، واخيراً شاركت سلمى صقر متابعيها بصورة له مع إيموجي "مسمار" وصورة أخري من متابعة أسرتها للمباراة.