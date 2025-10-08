مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الصومال

- -
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيريا

- -
19:00

ناميبيا

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

- -
15:30

القناة

جميع المباريات

إعلان

“رسائل دعم وحب".. احتفالات زوجات نجوم منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم

كتب : نهي خورشيد

10:38 م 08/10/2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    زوجة مصطفي فتحي
  • عرض 20 صورة
    احتفالات زوجات لاعبي منتخب مصر 1
  • عرض 20 صورة
    احتفالات زوجات اللاعبين
  • عرض 20 صورة
    زوجة مروان عطية
  • عرض 20 صورة
    مروان عطية وزوجته (6)
  • عرض 20 صورة
    مروان عطية وزوجته (13)
  • عرض 20 صورة
    مروان عطية وزوجته (14)
  • عرض 20 صورة
    مروان عطية وزوجته (2)
  • عرض 20 صورة
    اللاعب أحمد سيد زيزو وزوجته
  • عرض 20 صورة
    زيزو وزوجته وابنته 3
  • عرض 20 صورة
    أحمد سيد زيزو وزوجته
  • عرض 20 صورة
    زيزو وزوجته
  • عرض 20 صورة
    زيزو وزوجته
  • عرض 20 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (4)
  • عرض 20 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (14)
  • عرض 20 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (2)
  • عرض 20 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (9)
  • عرض 20 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (12)
  • عرض 20 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (18)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرصت عدد من زوجات نجوم منتخب مصر الأول لكرة القدم على مشاركة جانب من احتفالهما بصعود الفراعنة، إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ونجح منتخب الساجدين في حسم التأهل رسمياً إلى المونديال، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب العربي الزاولي بالمغرب، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية.

واحتفلت هدي بهاء بصعود مصر على أنغام والله وعملوها الرجالة، كما وجهت رسالة خاصة إلى زوجها أحمد سيد زيزو نجم الفراعنة والأهلي:"فخورة بك".

فيما نشرت هبة خلف زوجة مصطفي فتحي بوستر الصعود احتفالاً بالتأهل إلى المونديال، واخيراً شاركت سلمى صقر متابعيها بصورة له مع إيموجي "مسمار" وصورة أخري من متابعة أسرتها للمباراة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجات لاعبي مصر منتخب مصر زوجات اللاعبين هدي بهاء كأس العالم 2026 المونديال مصر ضد جيبوتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب: قد أتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأحد المقبل