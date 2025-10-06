خطف النجم السلوفيني الأنظار، قبل ساعات قليلة من انضمامه إلى معسكر منتخب بلاده سلوفينيا، خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر الجاري.

وظهر المهاجم السلوفيني نيتس جراديشار، وهو داخل أحد محلات تصفيف الشعر، هو يقوم بعمل نيولوك جديد، قبل انضمامه إلى منتخب بلاده بوقت قليل.

ويخوض المنتخب السلوفيني، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، مباراتين في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، أمام كلا من: "كوسوفو وسويسرا".

موعد مباراتي سلوفينيا في تصفيات كأس العالم

ويحل منتخب سلوفينيا ضيفا على كوسوفو، يوم 10 أكتوبر الجاري، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، قبل أن يستضيف سويسرا يوم 13 من الشهر ذاته.

ويحتل المنتخب السلوفيني المركز الأخير، في المجموعة الثانية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد نقطة وحيدة.

ويتواجد منتخب سلوفينيا، في المجموعة الثانية بالتصفيات رفقة كلا من: "منتخب سويسرا، السويد وكوسوفو".

