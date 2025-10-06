مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

السعودية - شباب

- -
02:00

النرويج - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيجيريا - شباب

- -
02:00

كولومبيا - شباب

جميع المباريات

إعلان

جراديشار يستعد للانضمام لمنتخب سلوفينيا بطريقة خاصة

كتب : يوسف محمد سعيد

01:45 ص 06/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    جراديشار (5)
  • عرض 7 صورة
    جراديشار (6)
  • عرض 7 صورة
    جراديشار (7)
  • عرض 7 صورة
    جراديشار (1)
  • عرض 7 صورة
    جراديشار (3)
  • عرض 7 صورة
    جراديشار (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطف النجم السلوفيني الأنظار، قبل ساعات قليلة من انضمامه إلى معسكر منتخب بلاده سلوفينيا، خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر الجاري.

وظهر المهاجم السلوفيني نيتس جراديشار، وهو داخل أحد محلات تصفيف الشعر، هو يقوم بعمل نيولوك جديد، قبل انضمامه إلى منتخب بلاده بوقت قليل.

ويخوض المنتخب السلوفيني، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، مباراتين في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، أمام كلا من: "كوسوفو وسويسرا".

موعد مباراتي سلوفينيا في تصفيات كأس العالم

ويحل منتخب سلوفينيا ضيفا على كوسوفو، يوم 10 أكتوبر الجاري، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، قبل أن يستضيف سويسرا يوم 13 من الشهر ذاته.

ويحتل المنتخب السلوفيني المركز الأخير، في المجموعة الثانية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد نقطة وحيدة.

ويتواجد منتخب سلوفينيا، في المجموعة الثانية بالتصفيات رفقة كلا من: "منتخب سويسرا، السويد وكوسوفو".

اقرأ أيضًا:

ماذا يعني انسحاب منار سعيد من انتخابات الأهلي .. وما تأثيره على قائمة محمود الخطيب ؟

"بعتذر ليك ولأخوك بس مترجعش تزعل".. شوبير يوجه رسالة جديدة لعمرو زكي

"تزوّج فنانة شهيرة".. من هو سمير محمد علي نجم الزمالك السابق الذي تُوفيّ اليوم ؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جراديشار منتخب سلوفينيا تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم كأس العالم 2026

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - أول رد من "الآثار" حول سرقة لوحة أثرية من منطقة سقارة
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل
58 جنيها للكيلو في المزرعة.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل