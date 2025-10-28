هل يسير لامين يامال على خُطى 5 نجوم دمرتهم العلاقات العاطفية والأسرية؟

أثار الحديث مؤخرًا عن تراجع مستوى الموهبة الإسبانية الشابة لامين يامال مع برشلونة، بعد دخوله في علاقة عاطفية مع المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، حالة من الجدل حول تأثير تلك العلاقة على أدائه داخل المستطيل الأخضر.

وفي ظل ما يتردد عن تلك العلاقة، يتساءل البعض: هل يمكن أن يتأثر يامال مثل نجوم كبار سبق أن أضرت بهم العلاقات العاطفية؟

و يستعرض "مصراوي" أبرز 5 حالات للاعبين كان للحب والعلاقات العاطفية أثر سلبي على مسيرتهم الكروية:

1. روبرت بيريس – أرسنال

النجم الفرنسي روبرت بيريس، أحد أهم عناصر "الجيل الذهبي" لأرسنال في أوائل الألفية، عاش فترة صعبة عقب انفصاله عن زوجته الأولى، حيث اعترف بأن الطلاق أثر بشدة على حالته النفسية وحرمه من التركيز داخل الملعب.

بعد أن كان من أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي، تراجع أداؤه تدريجيًا حتى غادر أرسنال في 2006، ليتحول من نجم أساسي إلى لاعب عادي في صفوف فياريال الإسباني.

2. آندي فان دير ميده – إيفرتون وإنتر ميلان

اللاعب الهولندي الموهوب الذي بدأ مسيرته في أياكس وانتقل لإنتر ميلان، ثم إلى إيفرتون، تراجع بشكل كبير بعد تورطه في مشاكل عاطفية أو أسرية معروفة في الإعلام الهولندي.

انفصاله عن زوجته، إلى جانب دخوله في علاقة جديدة مثيرة للجدل، تسبب في أزمات نفسية وإدمان الكحول، ليختفي عن الأضواء سريعًا رغم موهبته الكبيرة.

3. ماريو بالوتيلي – مانشستر سيتي وميلان

اللاعب الإيطالي الشهير بمواقفه المثيرة، لم يعرف الاستقرار يومًا، سواء في الملاعب أو في حياته الخاصة.

علاقاته المتكررة ومشاكله مع الشركاء العاطفيين كانت من أسباب خروجه من أكثر من نادٍ، أبرزها مانشستر سيتي وميلان، رغم امتلاكه موهبة استثنائية جعلته يُلقب يومًا بـ"الظاهرة الجديدة" في إيطاليا.

4. جارينشا – بوتافوجو ومنتخب البرازيل

أحد أساطير الكرة البرازيلية، وساحر مونديال 1962، عُرف جارينشا بعلاقاته العاطفية المتعددة التي تسببت في انهيار حياته الشخصية.

بعد سنوات المجد مع بوتافوجو والمنتخب، دخل في دوامة من الاضطرابات الأسرية والإدمان، حتى انتهت مسيرته مبكرًا بشكل مأساوي.

5. يوسيب ايليتشيتش – أتلانتا

النجم السلوفيني الذي تألق بقميص أتلانتا الإيطالي، واجه انهيارًا نفسيًا كبيرًا بعد اكتشافه خيانة زوجته له، ما أدى لابتعاده عن الملاعب لفترات طويلة وفقدان شغفه بكرة القدم.

ايليتشيتش كان من أهم لاعبي الكالتشيو في موسم 2019-2020، لكن بعد تلك الأزمة العاطفية، تراجع تمامًا حتى رحل عن الدوري الإيطالي.