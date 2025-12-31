رسالة حزينة من كهربا لامح الدولي في يوم ميلاده

لا يمكن الحديث عن أبرز وأهم العائلات في تاريخ الكرة المصرية، دون ذكر عائلة إمام، التي تعد من أبرز وأهم العائلات في تاريخ الكرة المصرية ونادي الزمالك، بداية من يحيى الحرية إمام وصولا إلى الحفيد حازم إمام وبينهم الثعلب حمادة إمام.

والتاريخ الكبير والعريق لعائلة إمام في كرة القدم المصرية، جعل كل أفراد هذه العائلة مصدر اهتمام كبير من الجماهير وبالأخص حازم إمام، الذي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق والمحلل الفني الحالي.

ودائما ما يحرص إمام على جعل حياته العائلية بعيدة عن الأضواء، وهو الأمر الذي يجعل الجماهير تبحث باستمرار لمعرفة أبرز التفاصيل المتعلقة بالجانب الآخر في حياة أحد أساطير الكرة المصرية، وفي المقدمة المعلومات المرتبطة بزوجته وأبنائه.

أبرز المعلومات عن عائلة حازم إمام

وحازم إمام متزوج منذ يوليو عام 2003، من سيدة تدعى قدرية داوود.

وفي تصريحات تليفزيونية سابقة عبر برنامج "صاحبة السعادة"، كشفت قدرية أن جميع أفراد عائلتها يشجعون نادي الزمالك، من قبل ارتباطها بحازم إمام.

وأشارت قدرية في البرنامج ذاته، أنها تعرفت على نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابٌ، خلال مشاركتهما معا في أحد الأعمال الخيرية التي تتعلق بملجأ في المعادي، بعدما قامت قدرية بالتواصل معه لاستضافته.

ولدى إمام ثلاثة بنات من زوجته قدرية داوود، وهم: "هايا، لولوا وتاليا".

وعلى الرغم من الشهرة الكبيرة التي تتمتع بها زوجة حازم إمام، لكونها زوجة أحد أساطير الكرة المصرية، إلا إنها قليلة الظهور بشكل كبير في المناسبات العامة وكذلك في اللقاءات التليفزيونية.