الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

آ. فرانكفورت

- -
22:00

ليفربول

ستوري نجوم كرة القدم.. ممدوح عيد يحتفل بماييلي.. ولاعب الزمالك يستقبل صديقه بالمطار

كتب : هند عواد

12:00 ص 22/10/2025
    جنش يودع رامي صبري بعد إعلان اعتزاله
    سيف الدين الجزيري من صالة الألعاب الرياضية
    طارق حامد يستعيد ذكرياته مع الزمالك
    عبد الحميد معالي يستقبل صديقه في مطار القاهرة
    مروان عطية من مران الأهلي
    زيزو من مران الأهلي
    نهيلة بنزينة تنضم لمعسكر منتخب المغرب
    ممدوح رئيس بيراميدز يحتفل بفيستون ماييلي
    وصول نهيلة بنزينة لمعسكر منتخب المغرب
    محمد صبحي حارس الزمالك

كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

ودع محمود "جنش" حارس مرمى الاتحاد السكندري، رامي صبري مدافع فاركو، بعدما أعلن اعتزاله كرة القدم، وكتب: "أخويا وعشرة العمر، بالتوفيق ليك في خطوتك الجديدة".

ونشر ثنائي الأهلي مروان عطية وزيزو، صورتهما، عبر حسابتهما الرسمية بموقع "إنستجرام"، من مران الفريق اليوم.

وشارك التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك، متابعيه، صورته من صالة الألعاب الرياضية، فيما استقبل لاعب الأبيض الآخر، المغربي عبد الحميد معالي، صديقه في مطار القاهرة الدولي.

واستعاد طارق حامد لاعب الزمالك وضمك السعودي السابق، ذكرياته مع القلعة البيضاء، وأعاد نشر مقطع فيديو له وهو يحتفل مع الجماهير.

واحتفى ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، بمحترف الفريق فيستون ماييلي، بعد هدفه في تتويج الفريق بكأس السوبر الأفريقي، ونشر صورته وعلى رأسه تاج الملك.

