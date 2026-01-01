مجدي الجلاد: موقف مصر من وحدة الصومال محسوم ولا تفاوض فيه

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلاكورة، الكونسلتو، شيفت)، إن دور مصر في ملف غزة ليس محوريًا فحسب، بل هو "عمود فقري"، مؤكدًا أن أي تسوية حقيقية في القطاع لا يمكن أن تتم دون وجود مصر، كما جسده اتفاق شرم الشيخ.

وأضاف "الجلاد"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام" عبر فضائية "الشمس"، أن التحدي الحالي يكمن في محاولة إسرائيل ربط قضية غزة بمشكلات إقليمية أخرى في المنطقة بشكل متعمد، فيما تتبع مصر سياسة الثبات والتركيز على مصالحها الاستراتيجية.

وأشار إلى أن مصر شديدة التأثر والاهتمام بأمن القرن الأفريقي والبحر الأحمر، بسبب ارتباطهما المباشر بأمن قناة السويس، موضحًا أن التعامل مع الملف يتطلب فهمًا للخريطة المعقدة، حيث يركز الموقف الغربي حاليًا على اليمن وتهديدات "الحوثيين" و"القاعدة" و"داعش"، وليس على أرض الصومال بشكل أساسي.

وتابع رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، أن مصر تستطيع استخدام هذه الورقة في ضغطها الدبلوماسي، مؤكدًا أن "القاعدة" و"داعش" وهما العدو الرئيسي للغرب؛ سيكونان المستفيد الأكبر من تصاعد ملف أرض الصومال وعدم الاستقرار في خليج عدن.

وأضاف: "مصر تستطيع أن تتحدث مع الأطراف الغربية وتقول: ما يحدث في أرض الصومال غير مقبول، وهو ضد أهدافكم أيضًا لأنه يزيد من مبرر وجود هذه الجماعات الإرهابية وقدرتها على الاشتعال".

وأكد "الجلاد"، أن الرد الأمريكي السريع الذي قلل من شأن الاعتراف الإسرائيلي وركز على "الحوثيين" و"داعش" كقضية أساسية، يثبت أن واشنطن قادرة على الضغط على إسرائيل في هذا الملف إذا رأت فيه تهديدًا لمصالحها.

واعتبر أن الاعتراف هو محاولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للعب على المتناقضات والضغط على مصر جنوبًا، بنفس منطق الضغط في ملف سد النهضة.

وواصل: اللعب أصبح "على المكشوف" من نتنياهو في أرض الصومال والقيادة المصرية تدرك هذه الأبعاد جيدًا وتتحرك بحكمة، مشددًا على أن موقف مصر من وحدة الصومال "محسوم ولا تفاوض فيه".

