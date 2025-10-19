بيزيرا يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الزمالك بعد الفوز على ديكيداها

وجه البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة إلى جماهير الفريق، بعد الفوز أمس على حساب ديكيداها الصومالي، في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك، تمكن أمس من تحقيق الفوز على حساب ديكيداها، بنتيجة ستة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، في ذهاب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونشر بيزيرا عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من المباراة وكتب: "شكرا على محبة هذا الجمهور، هيا بنا".

وشهدت مباراة الزمالك أمام ديكيداها الصومالي أمس السبت، تألق النجم البرازيلي خوان بيزيرا، الذي نجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما في اللقاء.

وتقام مباراة العودة بين الزمالك وديكيداها الصومالي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الجمعة المقبل الموافق 24 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

