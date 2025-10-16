مباريات الأمس
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الكونفيدرالية الأفريقية

الاتحاد الليبي

- -
20:00

المصري

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
21:45

ستراسبورج

الحضري يجتمع مع نجوم الأهلي في سهرة مغربية

كتب : نهي خورشيد

10:47 م 16/10/2025
    أحمد حسن
    الجانب الترفيهي من معسكرنا بالمغرب اللمة مصرية بطقوس مغربية 😜🇪🇬🇲🇦#الاساطير #عصام_الحضري #من
    لحضري والصقر
    أحمد حسن 1

اجتمع عصام الحضري حارس الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، مع عدد من لاعبي القلعة الحمراء الحاليين والسابقين في سهرة خاصة على الطريقة المغربية.

ونشر الحضري عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور له مع محمد مجدي قفشة والصقر أحمد حسن، وأكرم توفيق بـ"الجلابية المغربية" مع تعليق:"الجانب الترفيهي من معسكرنا بالمغرب اللمة مصرية بطقوس مغربية".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض أولى مواجهاته الإفريقية أمام نظيره إيجل نوار يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال أفريقيا.

