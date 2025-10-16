مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

9 30
20:00

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ

أسوان

0 1
15:30

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ

مالية كفر الزيات

1 0
15:30

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ

القناة

2 1
15:30

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ

مسار

0 1
18:00

السكة الحديد مودرن

منزل نجم ليفربول يتحول إلى ملهى ليلي.. ما القصة؟

كتب : نهي خورشيد

07:34 م 16/10/2025
كشف النجم الهولندي ريان بابل لاعب الريدز الأسبق، عن سبب رغبته في بيع منزله في مدينة ليفربول بسبب تعرضه لسلسلة من المواقف الغربية.

وكتب بابل عبر حسابه على منصة إكس: " منزلي الأول في ليفربول… بعد 18 عاماً، انتهيت أخيراً من كل الدراما البنكية وقصص المستأجرين الغريبة المرتبطة بأول عقار اشتريته، حان الوقت لأن أُسلّمه لمالكه الجديد".

وأضاف: "هذا المنزل يحمل الكثير من الذكريات… كان أول مكان أعيش فيه بعد مغادرتي منزل والديّ، مليئاً بالحماس والأخطاء والدروس، بعد رحيلي عن ليفربول، أجّرت المنزل لعدد من المستأجرين، أحدهم كان زميلي الهولندي رويتسون درينثي".

وتابع :"دعونا نقول إنه أعطى لـ "مستأجرخطأ" معنى جديداً تماماً… نسي أن يدفع الإيجار خلال فترته مع إيفرتون، وقرر بناء ملهى ليلي داخل المنزل من دون إذن! لا يمكنك أن تختلق قصة كهذه!".

وأتم حديثه قائلاً:"أتمنى أن يجلب هذا المنزل لصاحبه القادم السعادة نفسها التي منحني إياها، وربما مفاجآت أقل".

ويُعرض المنزل حالياً للبيع على موقع Rightmove بقيمة 900 ألف جنيه إسترليني، رغم أن بابل اشتراه قبل سنوات مقابل نحو 1.25 مليون جنيه إسترليني.

والجدير بالذكر أن بابل انضم إلى ليفربول عام 2007 ولعب في صفوف الريدز أربع سنوات، خاض خلالها 146 مباراة سجل فيها 22 هدفاً وقدم 18 تمريرة حاسمة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

يوم على الافتتاح

