الصورة الأولى من خطوبة نبيل عماد دونجا نجم الزمالك
كتب : نهي خورشيد
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
احتفل مساء الأحد، نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بخطوبته من فتاة خارج الوسط الرياضي.
وشارك دونجا متابعيه عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" الصورة الأولى من حفل خطوبته مع تعليق:"الحمد الله ".
وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول الأول لنادي الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي مساء السبت المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ومن المقرر أن تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي،وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.
اقرأ أيضًا:
عناق تريزيجيه وإبراهيم عادل.. 20 صورة ترصد احتفالات منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم
بعد مصر وتونس والمغرب والجزائر.. منتخب أفريقي جديد يتأهل إلى كأس العالم 2026