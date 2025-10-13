مباريات الأمس
الصورة الأولى من خطوبة نبيل عماد دونجا نجم الزمالك

كتب : نهي خورشيد

12:37 ص 13/10/2025
احتفل مساء الأحد، نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بخطوبته من فتاة خارج الوسط الرياضي.

وشارك دونجا متابعيه عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" الصورة الأولى من حفل خطوبته مع تعليق:"الحمد الله ".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول الأول لنادي الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي مساء السبت المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي،وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

خطوبة نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك

نبيل عماد دونجا ونجا لزمالك طوبة دونجا فل خطوبة دونجا

