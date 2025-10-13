الصورة الأولى من خطوبة نبيل عماد دونجا نجم الزمالك

"غريبة".. تعليق مثير للجدل من خالد الغندور على موقف لاعبي الزمالك من تشكيل

احتفل مساء الأحد، نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بخطوبته من فتاة خارج الوسط الرياضي.

وشارك دونجا متابعيه عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" الصورة الأولى من حفل خطوبته مع تعليق:"الحمد الله ".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول الأول لنادي الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي مساء السبت المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي،وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

