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"على أنغام نفسي أحبك".. خطيبة حسام عبدالمجيد تحتفل معه بالسنة الجديدة

11:14 م الأربعاء 01 يناير 2025

خطيبة حسام عبدالمجيد تحتفل معه بالسنة الجديدة

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كتب - نهى خورشيد

2025 احتفلت ملك أحمد خطيبة حسام عبدالمجيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالعام الميلادي الجديد 2025 معه، موجه له رسالة رومانسية خاصة.

ونشرت ملك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورتين من احتفالها مع حسام بالسنة الجديدة على أنغام أغنية نفسي أحبك، مع تعليق:"عام جديد.. نفس العاشق.. 2021،2022،2023،2024،2025".

وكان الثنائي احتفلا بخطوبتهما في 22 أغسطس 2023، بعدما استغل نجم الأبيض انتهاء الموسم الكروي في مصر.

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حسام عبدالمجيد الزمالك خطيبة حسام عبدالمجيد
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